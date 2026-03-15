Iran – Zeci de persoane arestate pentru presupusa colaborare cu Israelul: „transmiterea de informaţii către inamicul sionist”

Autorităţile iraniene au arestat cel puţin 20 de persoane în nord-vestul ţării pentru presupusă cooperare cu Israelul, în a 16-a zi a războiului din Orientul Mijlociu.

În provincia Azerbaidjanului de Vest, „20 de persoane au fost reţinute prin ordin judecătoresc” pentru „transmiterea de informaţii despre centre militare, poliţieneşti şi de securitate către inamicul sionist”, a relatat presa iraniană, citându-l pe procurorul din regiune, Hossein Majidi.

Regimul iranian a efectuat valuri de arestări în ultimele zile, sub acuzaţii legate de războiul lansat pe 28 februarie de Statele Unite şi Israel, potrivit presei şi ONG-urilor iraniene.

Puternicul şef al poliţiei naţionale, Ahmad Reza Radan, a avertizat la începutul acestei săptămâni că persoanele care fac probleme vor fi tratate ca „inamici” şi ucise, afirmând că forţele de securitate „au degetele pe trăgaci”.

Iranul anunţă în mod regulat arestarea unor persoane prezentate drept „spioni” plătite de Statele Unite şi Israel, cei doi duşmani declaraţi ai săi, scrie AFP, preluată de news.ro.

Încă de la începutul războiului, guvernul a făcut apel la populaţie să fie vigilentă şi să raporteze orice comportament suspect, în special al persoanelor care fac fotografii sau videoclipuri ce ar putea dăuna securităţii naţionale.

