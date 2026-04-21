Axios: Iranul va participa la noi negocierile cu SUA din Pakistan – Xi Jingping cere redeschiderea Ormuz – Trump spune că blocada navală rămâne în vigoare până la un acord cu Iranul

Liderul chinez Xi Jinping a avut luni noapte o primă intervenție oficială în criza din Strâmtoarea Ormuz, unde SUA au preluat controlul navigației și nu mai permit ieșirea niciunei nave ce descarcă sau încarcă bunuri și energie din porturile iraniene. Xi avertizat că Strâmtoarea Ormuz trebuie deschisă complet pentru toate navele, conform agențiilor internaționale de presă, care notează că aceasta este una din cele mai explicite declarații pe care Beijingul a făcut-o până acum pe această temă.

„Strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână deschisă pentru navigație, ceea ce servește intereselor comune ale țărilor din regiune, precum și comunității internaționale”, a spus Xi Jinping, citat de agenția chineză CCTV, în cadrul unei discuții telefonice avute cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite Mohammed bin Salman.

De asemenea, liderul chinez a cerut încetarea ostilităților și încheierea unui acord de pace.

Amintim că campania de presiune a SUA s-a adaptat și chinezilor, care sunt de altfel cel mai mare cumpărător de țiței iranian. China și Rusia au devenit vocale în ultimele zile și au solicitat săptămâna trecută Statelor Unite deblocarea imediată a Strâmtorii Ormuz, după 6 săptămâni de blocaj iranian și după ce și-au exercitat dreptul de veto în Consiliul de Securitate al ONU pe o rezoluție care cerea întocmai redeschiderea prin forță în timpul blocadei iraniene.

Răspunsul lui Trump: Blocada rămâne în vigoare până la un acord cu Iranul – Miza: Controlul Strâmtorii Ormuz și a fluxului de petrol către China

În răspuns, președintele american Donald Trump a anunțat că SUA nu vor ridica blocada până când nu se va ajunge la un acord cu Teheranul, pe fondul semnalelor contrare de la Teheran privind participarea la noi discuții de încheiere a războiului.

Marina SUA a continuat să impună cu maximă eficiență blocada asupra porturilor iraniene. Cele mai recente informații arată că navele SUA au forțat două nave asociate Iranului, care încercau să tranziteze Strâmtoarea, să facă cale întoarsă. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat pe 20 aprilie că forțele americane au redirecționat, de la instituirea blocadei în urmă cu o săptămână, 27 de nave care au testat blocada.â

Since the commencement of the blockade against ships entering or exiting Iranian ports and coastal areas, U.S. forces have directed 27 vessels to turn around or return to an Iranian port. pic.twitter.com/G8dl96wN4H — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026

Din perspectiva SUA, blocada nu pune presiune doar pe Iran, ci și asupra Chinei, care primește mare parte din petrolul vândut de iranieni. Potrivit experților americani în securitate, blocada are mai mult sens decât ocuparea insulei Kharg, de unde iranienii exportă peste 90% din petrolul lor. O blocadă oprește exporturile Iranului, încasările din petrol și per total reprezintă un răspuns în contrapondere la închiderea strâmtorii de către iranieni.

Experții mai notează că controlul Strâmtorii Ormuz de către SUA este una din mizele mari ale acestui război, în condițiile în care SUA încearcă să preia controlul asupra fluxului de petrol către China. Peste jumătate din importurile chineze de petrol brut transportate pe cale maritimă proveneau din Orientul Mijlociu și tranzitau în cea mai mare parte prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit Kpler.

Președintele american este programat să călătorească la Beijing pe 14-15 mai pentru un summit cu liderul chinez Xi Jingping.

Discuțiile SUA-Iran sunt programate pentru miercuri

În ceea ce privește negocierile SUA-Iran, vicepreședintele SUA JD Vance ar urma să plece marți în Pakistan, pentru a participa la discuții. Discuțiile SUA-Iran sunt programate pentru miercuri la Islamabad.

De asemenea, într-o confirmare a negocierilor de mâine din Pakistan, Axios scrie că negociatorii iranieni au primit undă verde pentru a participa la discuții din partea liderului suprem, în urma unor declarații publice ale factorilor de decizie iranieni care exprimaseră anterior reticență față de participare.

Marți expiră armistițiul de două săptămâni convenit pe 7 aprilie, dar Donald Trump a anunțat că ia în calcul prelungirea armistițiului cu Iranul până „miercuri seara, ora Washingtonului”, pentru a facilita negocierile. El a avertizat că „e puțin probabil” ca acesta să mai fie prelungit, dacă nu se va ajunge la un acord.

Conform Axios, Casa Albă a petrecut întreaga zi de luni așteptând un semnal de la Teheran că își va trimite echipa de negociere la Islamabad. O sursă Axios a declarat că iranienii tergiversau, pe fondul unei presiuni din partea Gărzilor Revoluționare asupra negociatorilor de a adopta o poziție mai fermă: fără discuții în absența ridicării blocadei americane.

Mediatorii din Pakistan, Egipt și Turcia i-au îndemnat pe iranieni să participe la întâlnire. În același timp, din delegația SUA vor face parte și Steve Witkoff și Jared Kushner.

