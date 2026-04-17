Iranul anunță redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru tranzitul internațional – Trump urcă miza pentru capitularea totală a Teheranului: ”Blocada rămâne în vigoare până la un acord complet”

Strâmtoarea Hormuz este de acum ”complet deschisă” traficului comercial, pe durata armistițiilor SUA-Iran și Israel-Liban, a anunțat vineri unul din liderii Iranului. Acesta este un pas major către încheierea conflictului cu Statele Unite și Israel și una din condițiile administrației Trump pentru noi negocieri cu regimul mullahilor de la Teheran.

”În conformitate cu armistițiul din Liban, trecerea tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Hormuz este declarată complet deschisă pentru perioada rămasă a armistițiului”, a declarat ministrul de externe Abbas Araghchi pe platforma X. Navele pot circula pe „ruta coordonată deja anunțată” de autoritățile iraniene.

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

Trump plusează pentru capitularea totală a regimului mullahilor. Blocada SUA rămâne în vigoare

Decizia iranienilor vine după ce președintele SUA Donald Trump a anunțat joi seară un armistițiu de 10 zile între Israel și Liban, aceasta fiind de asemenea una din condițiile Iranului pentru reluarea discuțiilor.

După anunțul lui Araghchi, președintele SUA Donald Trump a reacționat într-o postare pe Truth Social transmițând că blocada navală împotriva Iranului va rămâne în vigoare până la un acord complet, ce ar urma să includă și componentele nucleare. Trump a declarat joi seară că Iranul s-a angajat să predea uraniul îmbogățit, cel mai probabil unei țări terțe.

”Strâmtoarea Hormuz este complet deschisă și pregătită pentru trafic comercial integral, însă blocada navală va rămâne în vigoare deplin, în ceea ce privește exclusiv Iranul, până în momentul în care acordul nostru cu Iranul va fi finalizat în proporție de 100%. Acest proces ar trebui să se desfășoare foarte rapid, având în vedere că majoritatea punctelor sunt deja negociate”, a transmis Trump.

Redeschiderea vine ca un succes inclusiv al blocadei navale aplicate de Marina SUA porturilor iraniene. Aceasta a dat dovadă de eficiență maximă, în contextul în care în cele 96 de ore de aplicare nu a permis trecerea niciunei nave iraniene sau de alte naționalități care se ducea să încarce sau să descarce bunuri sau materii prime în porturile iraniene din Golful Persic sau Golful Omanului.

Prețurile petrolului se prăbușesc – Sărbătoarea se reia pe burse, Wall Street la noi maxime istorice

Prețurile internaționale ale petrolului s-a prăbușit cu -12% vineri, după ce ministrul de externe iranian a anunțat redeschiderea Strâmtorii Ormuz tranzitului internațional.

Contractele futures pe țițeiul sortiment Brent, relevant pentru piața europeană, erau în scădere la ora 16:25 ora României cu -10% (vezi grafic mai jos), barilul tranzacționându-se aproape de 90 dolari, în timp ce contractele futures pe țițeiul SUA West Texas Intermediate (WTI) corecta cu 11%, la 84,5 dolari pe baril.

Sărbătoare pe burse – Wall Street la noi recorduri. BET face notă discordantă din cauza crizei politice ce riscă să înceapă

În același timp, cotațiile indicilor bursieri americani au crescut puternic vineri, la noi maxime istorice (vezi grafic zilnic S&P 500 mai jos), după anunțul redeschiderii Strâmtorii Ormuz: S&P 500 înregistra la ora 16:40 ora României, la 10 minute de la deschiderea ședinței bursiere de pe Wall Street, o creștere de 0,8%, Dow Jones Industrial Average marca un avans de 1,3%, iar Nasdaq un plus de 1%.

Creșteri erau înregistrate pe mare parte din piețele bursiere deschise și pe cotațiile futures ale burselor asiatice. Notă discordantă făcea bursa românească, cu o scădere de 0,5% cu o 80 de minute înainte de închiderea ședinței de tranzacționare. Bursa locală s-a tranzacționat vineri și va rămâne în zilele viitoare sub influența crizei politice pe care PSD pare pregătit să o declanșeze, prin retragerea sprijinului politic al premierului Ilie Bolojan.

