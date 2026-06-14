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Europa & Lumea

Iran: proiectul de acord propus de SUA include ridicarea sancțiunilor privind petrolul, limite în domeniul nuclear și eliberarea unor active.

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De Iulian Soare

14 iunie, 2026

Un oficial iranian de rang înalt a declarat pentru Reuters că proiectul final al memorandumului de înțelegere cu SUA acoperă o gamă largă de subiecte, de la programul nuclear al Teheranului până la redeschiderea Strâmtorii Hormuz și acordarea de derogări americane de la sancțiunile pentru petrol, urmând ca un acord final să fie discutat în cele 60 de zile de după înțelegerea dintre cele două părți.

Oficialul iranian a precizat că proiectul de memorandum include următoarele:

STRÂMTOAREA ORMUZ:

  • Iranul redeschide imediat Strâmtoarea Ormuz pentru toate navele comerciale, în timp ce SUA ridică blocada navală asupra porturilor iraniene

FINANCIAR:

  • SUA sunt de acord să nu impună noi sancțiuni Iranului până la atingerea unui acord final

  • SUA vor acorda derogări de la sancțiunile petroliere împotriva Iranului pentru o perioadă determinată, permițând Teheranului să vândă petrol și să obțină venituri

  • SUA sunt de acord să elibereze 25 de miliarde de dolari din activele înghețate ale Iranului, inclusiv prin transferuri directe de numerar, cooperare între țări din regiune și linii de credit financiar


NUCLEAR:

  • Teheranul acceptă că nu va produce și nu va dobândi arme nucleare

  • Teheranul acceptă să mențină status quo-ul nuclear până la un acord final, inclusiv să nu îmbogățească uraniu și să nu extindă facilitățile nucleare

  • SUA acceptă ca Teheranul să dilueze stocul său de uraniu puternic îmbogățit pe teritoriul Iranului, iar mecanismul acestui proces urmează să fie discutat în următoarele 60 de zile

(Citește și: ””)


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