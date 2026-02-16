Iranul îi propune lui Donald Trump un acord economic amplu – pe petrol, minerit, avioane. SUA vor să dețină controlul exporturilor de petrol către China

Iranul urmărește un acord nuclear cu Statele Unite care să aducă beneficii economice ambelor părți, a declarat duminică un diplomat iranian, cu câteva zile înainte de a doua rundă de negocieri pe dosarul nuclear dintre Teheran și Washington, relatează Reuters.

Agenția internațională de presă scrie că Iranul și SUA au reluat negocierile la începutul acestei luni pentru a aborda disputa privind programul nuclear al Teheranului și pentru a evita o nouă confruntare militară. Statele Unite au trimis un al doilea portavion în regiune și se pregătesc pentru posibilitatea unei campanii militare susținute – pe mai multe săptămâmni – dacă negocierile eșuează, au declarat oficiali americani pentru Reuters.

Semnalul de forță al Washingtonului vine pe fondul unei presiuni pentru acțiune militară al Israelului. Aceste presiuni sunt temperate, pe de altă parte, de o coaliție de țări islamice (inclusiv Turcia și Arabia Saudită care și-au îmbunătățit relațiile) care urmărește prevenirea unei crize – inclusiv migraționiste masive – regionale, în caz de acțiune militară americană. De notat că SUA vor ca Iranul să își încheie dezvoltarea nu doar a programului său nuclear, ci și a programului său de rachete balistice.

SUA vor să aibă control pe fluxurile globale de petrol iranian, în special pe cele către China – Iranienii nu vor să renunțe la programul de rachete balistice

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, într-o conferință de presă la Bratislava, că președintele Donald Trump a transmis că preferă diplomația și o soluție negociată, deși nu este sigur că aceasta va fi realizată. „Nimeni nu a reușit vreodată să încheie un acord de succes cu Iranul, dar vom încerca”, a spus Rubio.

Iranul a amenințat anterior că va lovi baze americane din Orientul Mijlociu dacă va fi atacat, dar duminică a adoptat un ton conciliant.

„Pentru durabilitatea unui acord, este esențial ca și Statele Unite să beneficieze, în special în domenii cu randamente economice rapide și ridicate”, a declarat Hamid Ghanbari, adjunct al directorului pentru diplomație economică din cadrul Ministerului iranian de Externe, citat de agenția de presă Fars.

„Interese comune în câmpurile petroliere și de gaze, în exploatările comune, investiții în minerit și chiar achiziții de aeronave sunt incluse în negocieri”, a spus Ghanbari, adăugând că acordul nuclear din 2015 nu a oferit suficiente beneficii economice Statelor Unite.

Israelul pune presiune pe o acțiune militară. Țările din regiune fac scut în jurul iranienilor pentru a preveni o criză regională, Inclusiv migraționistă, în caz de război

În 2018, Donald Trump a retras SUA din acel acord, care ridicase sancțiunile asupra Iranului în schimbul limitării programului nuclear, și a reintrodus sancțiuni economice dure împotriva Teheranului.

Un oficial iranian de rang înalt a confirmat duminică pentru Reuters că o delegație americană, ce îi include pe emisarii Steve Witkoff și Jared Kushner, va participa la o nouă rundă de negocieri la Geneva marți. Rubio a confirmat deplasarea acestora, fără a oferi detalii suplimentare.

Spre deosebire de negocierile din 2015, care au fost multilaterale, actualele discuții sunt bilaterale, între Iran și Statele Unite, cu Oman în rol de mediator.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a plecat la Geneva pentru a participa la negocierile indirecte și pentru a se întâlni cu conducerea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) și alți oficiali.

Adjunctul ministrului de externe, Majid Takht-Ravanchi, a semnalat disponibilitatea Iranului de a face compromisuri privind programul nuclear în schimbul ridicării sancțiunilor, declarând pentru BBC că „mingea este în terenul Americii pentru a demonstra că dorește un acord”.

Axios: Trump și Netanyahu au convenit să reducă exporturile iraniene de petrol către China

Conform Reuters, un oficial nuclear iranian a indicat că Iranul ar putea face anumite concesii pe dosarul nuclear în schimbul ridicării sancțiunilor, însă Teheranul nu va accepta eliminarea completă a îmbogățirii uraniului – un punct major de divergență, deoarece Washingtonul consideră această activitate o posibilă cale către dezvoltarea armelor nucleare. Iranul neagă că ar urmări obținerea unor astfel de arme.

În iunie, Statele Unite s-au alăturat Israelului într-o serie de 14 lovituri aeriene asupra unor instalații nucleare iraniene.

În paralel, Washingtonul a intensificat presiunea economică asupra Teheranului. Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au convenit recent să reducă exporturile de petrol iranian către China, potrivit Axios. China reprezintă peste 80% din exporturile de petrol ale Iranului, astfel încât orice reducere ar afecta semnificativ veniturile petroliere ale țării.

