Iran – Noua generație de elite politice dorește o revizuire a relațiilor cu Occidentul și statele arabe

Noua generație de elite politice de la Teheran solicită o reevaluare fundamentală a modului în care republica islamică interacționează cu lumea.

Hamzeh Safavi – profesor de studii orientale la Universitatea din Teheran și fiul unui consilier militar principal al liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei – se numără printre cei care cred că, în urma războiului de 12 zile pe care Israelul l-a declanșat împotriva Iranului în iunie, teocrația șiită trebuie să-și modereze principiile ideologice radicale de ostilitate față de SUA și Israel pentru a preveni conflictele viitoare.

Iranul „trebuie să decidă dacă vrea să fie o forță care contestă sau susține” securitatea regională și ordinea globală, a declarat Safavi pentru Financial Times. El a citat exemplul Chinei, care „deși critică SUA și are opinii revizioniste, funcționează în continuare în cadrul unor structuri recunoscute la nivel internațional”.

Dar Safavi nu este singurul dintre descendenții republicii islamice care pledează pentru o reformă. Faezeh Hashemi, fiica fostului președinte Akbar Hashemi Rafsanjani, a pledat pentru reforme, inclusiv restabilirea relațiilor diplomatice cu SUA. „Cred că trebuie mai întâi să restabilim relațiile diplomatice cu SUA, apoi să negociem diferențele dintre noi și să urmărim interesele naționale, la fel ca orice altă țară”, a declarat ea.

Deși tatăl ei a fost unul dintre fondatorii sistemului islamic în 1979, ea a afirmat că „în mod ideal, Iranul ar trebui să evolueze către un sistem secular”. „Dar chiar dacă acest lucru nu este posibil în prezent, trebuie să luăm măsuri semnificative în direcția unei schimbări substanțiale”, a insistat Faezeh Hashemi.

Recunoașterea Israelului – o idee controversată

Printre cele mai controversate opinii se numără însă sugestia că Iranul ar trebui să fie deschis să susțină o soluție cu două state pentru conflictul israeliano-palestinian – ceva care, în teorie, ar putea deschide potențial ușa către recunoașterea statului Israel.

„Dacă aș fi fost un factor de decizie, m-aș fi alăturat planului susținut de Arabia Saudită, care condiționează recunoașterea Israelului de acceptarea unei soluții cu două state bazate pe frontierele din 1967”, a spus Safavi. „Pe termen scurt, Iranul nu poate recunoaște Israelul, deoarece acesta rămâne parte a identității republicii islamice. Pe termen lung, nimeni nu știe. Recunoașterea este imposibilă sub conducerea ayatollahului Khamenei”, a explicat el.

Hamzeh Safavi a sugerat, de asemenea, că, deși sprijinirea de către Iran a „forțelor proxy” din Orientul Mijlociu, cum ar fi grupul militant șiit Hezbollah, nu era greșită, aceasta a devenit o problemă în relațiile sale cu statele sunnite. „A devenit problematică atunci când statele arabe au perceput-o ca pe o dominație șiită. Iranul ar trebui să angajeze un dialog cu statele din regiune pentru a arăta că aceste forțe sunt menite să frâneze Israelul, nu să amenințe interesele comune”, a precizat Safavi.

Astfel de opinii nonconformiste reflectă cultura solidă de protest și disidență care există în Iran, în ciuda structurii sale autoritare. Hassan Khomeini, nepotul fondatorului republicii islamice, s-a aliat anterior cu reformiștii politici, în timp ce fratele său Ali este considerat a fi mai aliniat cu linia dură.

Hassan Younesi, avocat și fiu al unui fost ministru al informațiilor, este loial sistemului, dar critică deschis politicile acestuia, inclusiv deciziile judiciare. Luna trecută, el a avertizat pe X că republica riscă să devină „o amintire a sistemelor totalitare ale fostelor partide comuniste”.

„Majoritatea societății dorește ca Iranul să devină o țară normală, integrată în ordinea globală”, a conchis Faezeh Hashemi.

