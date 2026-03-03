Iranul a închis oficial Strâmtoarea Ormuz și amenință navele. China pune presiune pe Teheran să o redeschidă, prețul MW-ului de gaz cotinuă să se inflameze

Gărzile Revoluționare Iraniene (IRGC) au anunțat luni seară că Strâmtoarea Ormuz este închisă oficial traficului maritim și că Iranul „va ataca orice navă care va încerca să o traverseze”, a relatat presa iraniană, citată de AFP și Reuters.

Iranul încearcă astfel să crească prețurile internaționale ale petrolului și gazelor și să creeze cât mai multe daune financiare și economice țărilor care susțin ofensiva americano-israeliană asupra Iranului.

„Strâmtoarea (Ormuz) este închisă. Dacă cineva încearcă să treacă, eroii Gărzii Revoluționare și ai marinei regulate vor incendia acele nave”, a afirmat Ebrahim Jabari, consilier principal al comandantului suprem al Gardienilor Revoluției, în declarații transmise de mass-media de stat.

Prețul gazului la hub-ului european a ajuns la aproape 60 de euro/MWh – aproape s-a dublat în 2 zile

Strâmtoarea Ormuz este o rută crucială pentru exporturile de petrol și gaze ale țărilor din regiunea Golfului. Cu toate că strâmtoarea nu a fost închisă oficial în weekend sau luni de către iranieni, tranzitul s-a redus drastic (aprox. 90%), în condițiile în care navele au lăsat ancora la intrarea sau ieșirea din strâmtoare pentru a-și reasigura riscurile (primele de risc au crescut) înainte de a primi noi indicații.

Prin această strâmtoare trec aproximativ 20% din exporturile mondiale de gaze naturale lichefiate – în mare parte gaze din Qatar – și un procent și mai mare din exporturile mondiale de petrol. Țările asiatice sunt cei mai mari cumpărători de gaze din Orientul Mijlociu. În același timp, în ceea ce privește exporturile de petrol, China și Japonia sunt principalele țări afectate de reducerea traficului prin strâmtoare. Aici intră în joc rezervele de petrol, iar Japonia a anunțat că are rezerve echivalente cu consumul zilnic pentru 254 de zile.

Tensiunile au dus deja la o creștere de 10% a prețului internațional al barilului de țiței – Brent la 80 de dolari față de 70 dolari vineri – și la o scumpire de 80-90% a prețului MW-ului orar de gaz la hub-ul european din Amsterdam, în ședința de tranzacționare de luni și debutul ședinței de marți (vezi grafic mai jos).

China pune presiune pe Teheran – are nevoie să țină Strâmtoarea deschisă

Bloomberg scrie că China exercită presiuni asupra Iranului pentru a menține deschisă Strâmtoarea Ormuz și pentru a evita atacurile asupra transporturilor de petrol și LNG în contextul în care Beijingul depinde în mare măsură de aprovizionările energetice din regiunea Golfului – în special de gazul natural lichefiat din Qatar.

Oficialii chinezi au îndemnat Teheranul să nu vizeze rutele energetice esențiale pentru piețele globale și pentru economia Chinei, după ce atacurile din regiune au perturbat traficul petrolierelor, iar Qatar a oprit temporar producția de LNG.

Strâmtoarea Ormuz se află între Oman și Iran. Are o lățime de 21 mile (33 de kilometri) în punctul său cel mai îngust, cu o bandă de navigație de doar două mile (3 kilometri) lățime în fiecare direcție, potrivit News.ro. Conform datelor furnizate de firma de analiză Vortexa, anul trecut au trecut în medie peste 20 de milioane de barili de țiței, GNL (gaz natural lichefiat) și combustibili prin strâmtoare.

Luni, peste 250 de nave erau în așteptare la intrarea sau ieșirea din Strâmtoarea Ormuz, conform datelor MarineTrafic, din care 150 de tancuri crude & LNG erau ancorate în Golful Persic și alte aproximativ 100 de nave cargo și petroliere erau staționate în apropierea coastelor Emiratelor Arabe Unite și Omanului.

Cinci petroliere au fost atacate până acum, în tranzit, de la debutul operațiunilor militare americano-israeliene

Țările OPEC Arabia Saudită, Iran, Emiratele Arabe Unite (EAU), Kuweit și Irak exportă cea mai mare parte a țițeiului lor prin strâmtoare, în principal către Asia. Qatarul, unul dintre cei mai mari exportatori de GNL din lume, transportă aproape toată cantitatea de gaz natural lichefiat prin strâmtoare. Qatarul a anunțat luni că oprește producția de LNG din cauza atacurilor iraniene. Compania qatareză este responsabilă de 20% din producția globală de LNG, iar prețul MWh-ului de gaz s-a inflamat și mai tare după anunțul de luni al Qatarului.

„Ca urmare a atacurilor militare asupra facilităților operaționale ale QatarEnergy din Ras Laffan Industrial City și Mesaieed Industrial City, în Statul Qatar, QatarEnergy a încetat producția de gaz natural lichefiat (LNG) și a produselor asociate. QatarEnergy apreciază relațiile sale cu toți partenerii și va continua să comunice cele mai recente informații disponibile”, se arată în comunicat, citat de Bloomberg.

Bloomberg notează că țările asiatice cumpără cea mai mare parte a gazelor lichefiate transportate din Orientul Mijlociu, dar orice perturbare va crește concurența pentru aprovizionare, împingând în sus prețurile la nivel mondial, inclusiv în Europa.

Potrivit analiștilor, Europa este relativ expusă, cu rezerve de gaze scăzute și un necesar de import semnificativ pentru reumplerea depozitelor înainte de iarna viitoare.

