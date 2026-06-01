Iran anunță întreruperea schimbului de mesaje cu SUA și amenință cu „închiderea completă” a Strâmtorii Ormuz” – Prețul petrolului a urcat brusc cu peste 5%

Potrivit agenției de presă iraniene Tasnim „Iranul încetează schimburile de mesaje cu SUA în semn de protest împotriva crimelor sioniste”. Radicalizarea poziției iraniene se datorează înaintării forțelor israeliene în Liban, dincolo de râul Litani – în cea mai amplă operațiune militară din ultimele decenii împotriva grupării Hezbollah susținută de Iran, transmite Bloomberg.

Teheranul insistă să condiționeze orice acord SUA-Iran de încheierea operaținilor militare ale IDF în Liban. Iranul amenință că „va bloca complet Strâmtoarea Ormuz, inclusiv și Strâmtoarea Bab al-Mandab” – aceasta din urmă cu ajutorul rebelilor houthi din Yemen.

Declarația completă a Teheranului, conform Tasnim:

„Forțele armate iraniene și ale tuturor grupărilor partenere din Frontul de rezistență vor răspunde la crimele sioniste și deschiderea de noi fronturi”

Tansim are informații conform cărora, „având în vedere continuarea crimelor regimului sionist în Liban și luând în considerare faptul că Libanul a fost una dintre precondițiile pentru încetarea focului și că acest armistițiu a fost încălcat pe toate fronturile, inclusiv în Liban, echipa de negociatori iraniană oprește «discuțiile și schimbul de texte prin intermediul unui mediator».”

„Încetarea imediată a operațiunilor armate agresive și brutale ale regimului sionist în Gaza și Liban și necesitatea retragerii complete a Israelului din zonele ocupate din Liban au fost subliniate de oficialii și negociatorii iranieni și nu vor mai fi discuții până când nu se vor îndeplini cerințele Iranului cu privire la această chestiune”.

„De asemenea, Frontul Rezistenței și Iranul și-au stabilit agenda de a bloca complet Strâmtoarea Ormuz și de a acționa și pe alte fronturi, inclusiv în Strâmtoarea Bab al-Mandab, pentru a-i pedepsi pe sioniști și pe susținătorii acestora”.

Prețul țițeiului WTI a sărit brusc cu 5% după comunicatul Teheranului, la peste 92 $/baril:

Robert Pape, profesor la Universitatea din Chicago a declarat luni că „SUA vor epuiza rezervele strategice de petrol în iulie, fie că este vorba de mijlocul lunii, sau finele ei. Și Iranul știe acest lucru. Așa că Teheranul nu face decât să tragă cât mai mult de timp pentru a obține o ofertă mai bună pentru un acord de încetarea focului”.

„Ceea ce mă face să cred aceasta, este faptul că nu sunt interesați de revenirea prețului petrolului la nivelul de dinainte de izbucnirea războiului”, a spus el. „Cred că trebuie să realizăm, că obiectivul Iranului este continuarea instabilității, de a menține un preț ridicat al petrolului la nivel mondial, pentru că astfel își crește veniturile”.

Iranul amenință cu represalii

Principalul negociator iranian și președintele parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că blocada navală americană împotriva porturilor iraniene și ofensiva tot mai intensă a Israelului contra Hezbollah în Liban ilustrează faptul că SUA nu respectă cu adevărat armistițiul.

El a scris pe X că „blocada navală și escaladarea crimelor de război în Liban” sunt „dovezi clare ale nerespectării de către SUA a armistițiului”. El a subliniat ca avertisment: „Fiecare decizie are un preț, iar factura va fi plătită. Totul se va aranja.”

Pe măsură ce războiul din Liban se intensifică, având în vedere că IDF a trecut de râul Litani și intenționează să-și extindă ocupația terestră, rebelii houthi din Yemen anunță că sunt gata să se alăture eforturilor Hezbollah împotriva Israelului, potrivit agenției Tasnim.

