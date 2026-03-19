Irak și Kurdistan au parafat un acord pentru reluarea exporturilor de petrol prin terminalul de la Ceyhan din Turcia

Irakul a încheiat un acord cu Kurdistanul pentru reluarea exporturilor de petrol prin conducta care traversează regiunea semiautonomă, un avantaj pentru al doilea cel mai mare producător din OPEC, după ce blocarea Strâmtorii Ormuz a provocat reducerea producției de țiței.

Livrările au fost reluate miercuri dimineață a relatat serviciul de știri kurd Rudaw, citându-l pe ministrul irakian al petrolului, Hayyan Abdul-Ghani. Guvernul Kurdistanului a confirmat reluarea exporturilor într-un comunicat.

Pe noul traseu se transportă țiței provenit din zăcămintele din Kurdistan și Kirkuk până în portul turcesc la Mediterana Ceyhan, departe de Golful Persic afectat de acțiunile militare ale celor două părți aflate în conflict. Transportul petrolului prin această conductă fusese oprit la începutul acestei luni din rațiuni ce țin de precauție.

Piața globală a petrolului a fost zguduită de războiul SUA și Israelului împotriva Iranului, Teheranul atacând activele energetice din regiune, blocând în același timp traficul prin Strâmtoarea Ormuz. Acest lucru i-a forțat pe producători, inclusiv pe cei din Irak, să oprească o bună parte din producție, crescând prețurile și declanșând o luptă între importatori pentru a-și securiza aprovizionarea.

Irakul are capacitatea de a transporta aproximativ 200.000 de barili pe zi din Kirkuk, pe lângă cei 210.000 de barili pe zi din Kurdistan, prin conducta nordică, a declarat Abdul-Ghani.

În prezent, Irakul produce între 1,3 și 1,4 milioane de barili pe zi, în scădere de la 4,3 milioane înainte de închiderea Ormuzului, potrivit ministrului irakian.

