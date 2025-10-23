cursdeguvernare

joi

23 octombrie, 2025

Stiri

IPO-ul Cris-Tim: Câte acțiuni ar primi un investitor care a subscris cantitatea minimă de 300 de titluri – După 4 zile, gradul de subscriere a depășit 4.100%, un record

De Mihai Gongoroi

23 octombrie, 2025

Oferta publică inițială (IPO) a Cris-Tim Family Holding (CFH) a fost suprasubscrisă într-un nivel record pe tranșa investitorilor de retail, în cele 4 zile în care investitorii au beneficiat de un discount de 5% aplicat prețului final.

Conform datelor disponibile pe platformele brokerilor, la finalul zilei de miercuri (a patra zi a ofertei) gradul de subscriere a fost de 4.146%, de aproape 42 de ori mai mult decât cele 4.060.000 de acțiuni alocate pe această tranșă, a investitorilor de retail.

La prețul de subscriere de 17,5 lei/titlu, investitorii persoane fizice au introdus ordine de subscriere în valoare de aproape 2,95 miliarde de lei. Cantitatea minimă de subscriere este de 300 de acțiuni.

Tranșa de retail ar putea fi suplimentată


Compania, lider pe piața de mezeluri și ready-meals, derulează oferta până în 29 octombrie. Restul de 85% din oferta Cris-Tim (respectiv 23 milioane acțiuni) este adresată investitorilor instituționali, cu toate că există posibilitatea suplimentării tranșei de retail cu 5%, până la 20% din total ofertă.

Restul de 85% din oferta Cris-Tim (respectiv 23 milioane acțiuni) este adresată investitorilor instituționali.

Câte acțiuni ar primi un investitor care a subscris cantitatea minimă, dacă oferta s-ar fi încheiat miercuri

Amintim că tranșa investitorilor de retail a fost suprasubscrisă încă din a doua zi de la lansarea ofertei. Joi, în a cincea zi a ofertei și prima la care nu se mai aplică discountul de 5%, investorii au subscris suplimentar, la ora 12:20, doar 85.642 de acțiuni.

Având în vedere că tranșa destinată investitorilor de retail este de doar 4,06 milioane de acțiuni (15% din ofertă), iar alocarea va fi făcută pro-rata, conform prospectului, gradul major de suprasubscriere va diminua masiv numărul acțiunilor pe care le va primi fiecare acționar.

După cele 4 zile ale ofertei, cu cele 4,06 milioane de lei oferite, indicele de alocare (preliminar) ar fi de 0.0241 (0.024116652891563 mai precis) – asta înseamnă că un investitor care a subscris cantitatea minimă de 300 de acțiuni va primi doar 7,23 acțiuni (rotunjirea numărului de acțiuni se face de obicei în jos).

(Citește și: ”VIDEO / Radu TIMIȘ Jr., CEO, Cris-Tim: În industriile alimentară și energetică putem deveni campioni regionali – deocamdată importăm carne de porc de 1 mld. euro și 40% din laptele de consum”)

(Citește și: ”IPO-ul Cris-Tim: Cum e structurată oferta, cât pentru investitorii mici, cât pentru instituționali. Angajament pentru distribuirea a minimum 50% din profiturile anuale ca dividende”)


***

