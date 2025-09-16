Ionuț Stanimir, BCR: Cum să faci dintr-un muncitor la McDonalds un tehnician în IT. ”Nu există nimeni în SUA, bogat sau sărac, alb sau negru, rural sau urban, care să nu aibă impregnat în ADN-ul său responsabilitatea individuală”

Responsabilitatea individuală, optimismul și orientarea către performanță, implicarea stakeholterilor la fiecare pas al proiectelor și modele de angajabilitate – așa reușeșt societatea americană să răspundă unor probleme cu care se confruntă și România, de la analfabetism, la adecvare la economie și la nevoile angajatorilor, de la soluții privind impactul inteligenței și „marea dilemă a Americii – cât de competitivă tehnologic va putea fi în viitor”, susține Ionuț Stanimir, director executiv al Direcției Marketing și Comunicare, BCR.

Ionuț Stanimir a petrecut recent două luni în Statele Unite, analizând, în cadrul unui program de tip fellowship, programe de dezvoltare pentru tineri în 10 orașe.

În cadrul conferinței ”Capitalul uman: Educația – stringența economiei. Ce livrează sistemul de educație de la școală la universitate – pregătire, adecvare la economie, soluții la problema momentului” organizată marți de CursdeGuvernare.ro , el a detaliat și modelele de angajabilitate și pregătire pentru carieră utilizate de americani.

Acestea sunt grupate în patru clustere: angajatori; municipalități; instituții de educație și instituții care fac politici publice.

„Să începem cu clusterele de angajatori. Au reușit să impună acest tip de abordare prin care programele de formare nu mai durează patru sau trei ani de zile. Într-un an și jumătate sau de la 6 la 12 – 18 luni, reușeau, pe microcredențiale, să capete sprijin municipal sau federal astfel încât să intre, pe o parte, muncitori la McDonalds și, atenție, să iasă pe cealaltă parte specialiști în cybersecurity.



Nici eu nu am crezut până când nu am văzut că, de fapt, este un program sistematic, care nu scoate un inginer de software, ci scoate un tehnician foarte bun, care știe să respecte o rețetă și care este antrenat specific pe parcursul curriculei sale de formare în pregătire pentru carieră (career readiness). Ce înseamnă asta: cum să vorbești, cum să-ți menții motivația, cum să administrezi conflicte, situații complicate și așa mai departe”, a detaliat el.

Întreaga prezentare și poveste pusă pe masă de Ionuț Stanimir poate fi urmărită

