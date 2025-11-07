Ionuț Moșteanu: România testează sistemul anti-dronă MEROPS, acesta urmând să fie integrat în planurile operaționale ale NATO

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a precizat că România implementează, în această perioadă, un sistem de apărare împotriva dronelor, bazat pe inteligenţă artificială, care presupune costuri mult mai mici pentru doborârea dronelor decât acţiunile clasice ce implică ridicarea avioanelor de la sol. Sistemul, folosit deja de Ucraina, va fi interconectat în România cu celelalte sisteme ale Alianţei Nord-Atlantice.

Ministrul a declarat, joi seară, la Digi24, că implementarea sistemului de apărare antidrone în România demonstrează că „relaţia cu americanii funcţionează, e foarte în regulă”, echipamentul fiind pus la dispoziţie de Statele Unite ale Americii.

„Chiar dânşii ne-au dat acest sistem foarte bun, testat cu succes în Ucraina. Urmează să mai lucrăm împreună cu dânşii pentru a-l conecta la celelalte sisteme ale noastre şi pentru a-l integra în planurile operaţionale. De-aia îl avem aici, să-l folosim. Diferenţa este că, în Ucraina, aceste sisteme nu sunt interconectate şi nici în comandă NATO. Noi suntem o ţară NATO şi sunt mai multe rigori din punctul ăsta de vedere”, a precizat Ionuţ Moşteanu.

El a explicat că sistemul trimite drone interceptoare după dronele care intră în spaţiul aerian al României, iar costurile pentru doborârea dronelor intruse sunt considerabil mai mici decât în cazul intervenţiilor clasice, ce presupun ridicarea avioanelor de luptă.

„Costul pentru a doborî o dronă este mult mai redus decât în cazul instrumentelor tradiţionale sau al armamentului clasic. (…) Acest sistem asigură o detectare foarte precisă”, a subliniat Moşteanu.

Dezvoltat de contractorul turc din domeniul apărării Aselsan, MEROPS „poate fi montat pe elicoptere și drone și este capabil să detecteze sistemele inamice prin nori și praf”. Sistemul a fost prezentat public pentru prima dată în 2022.

Analiștii spun că se așteaptă ca această implementare să consolideze capacitatea de avertizare timpurie și să accelereze răspunsurile la amenințările reprezentate de drone, care au devenit o caracteristică persistentă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei și a extinderii acestuia în statele vecine.

Anul acesta dobânzile pe care România le plăteşte pentru împrumuturi sunt mai mari decât bugetul Apărării

Cuantumul dobânzilor pe care România le plăteşte anul acesta la împrumuturile pe care le-a contractat este mai mare decât bugetul Apărării, a mai avertizat ministrul Ionuţ Moşteanu.

„Că promit eu sau altul ar fi total lipsit de orice acoperire şi nu vreau să fac asta. Vreau un buget bun pentru Armată, dar vreau să punem şi ţara pe direcţia corectă, pentru că ani de zile s-a cheltuit mult mai mult decât ne puteam permite şi anul acesta, vă dau un singur exemplu: anul acesta dobânzile pe care România le plăteşte pentru împrumuturi sunt mai mari decât bugetul Apărării. Deci aproximativ 50 de miliarde de lei vom plăti dobânzi, probabil, până la finalul anului pe împrumuturile făcute ani de zile şi noi avem bugetul în jur de 40 de miliarde”, a afirmat Ionuţ Moşteanu.

El a admis că, în ceea ce priveşte Apărarea, „evident că se poate face tot timpul mai mult, dar tot timpul ai nişte limitări de buget”. Ministrul a explicat că „buzunarul statului e unul singur”, iar fiecare leu acordat în plus unui domeniu este luat din altă parte.

„Suntem un guvern care trebuie să scadă cheltuielile de funcţionare şi asta va fi un pariu pentru la anul, deci trebuie să strângem toate bugetele şi avem, pe de-o parte, această presiune pe buget şi pe deficit, pe de altă parte avem acordurile cu NATO în care am spus că vom creşte şi trebuie să creştem, că dacă vrem să sară alţii să ne apere, există un articol 3 în statutul NATO care zice trebuie să investeşti. Fiecare investeşte şi la articolul 5 zice: dacă unul este în pericol, sărim toţi. Ei bine, trebuie să ne respectăm angajamentele şi între aceste două lucruri, deficit bugetar pe de-o parte şi angajamentele NATO pe de altă parte, trebuie să avem o discuţie corectă cu colegii din Guvern, cu premierul, cu Ministrul Finanţelor şi să vedem unde ajungem”, a adăugat ministrul Apărării Naţionale.

Moşteanu: Anul trecut a fost un spor net, au venit mai mulţi oameni în Armată decât au plecat. Anul acesta va fi un spor net, dar mai mic

Anul acesta, la fel ca şi anul trecut, numărul militarilor profesionişti nou încadraţi în Armata Română este mai mare decât cel al plecărilor din acest sistem, însă în 2025 sporul net este mai mic, comparativ cu 2024, a mai precizat ministrul.

Anul acesta au fost trimise 8.000 de cereri de înscriere, din care s-au făcut 1.400 de încadrări, conform bugetului existent.

„Armata Română este o armată de profesionişti. Există nişte planuri strategice pe care le-am făcut pentru a putea ocupa toate şi a umple toate poziţiile pe care Armata Română trebuie să le aibă conform ţintelor şi planurilor operaţionale stabilite cu aliaţii noştri. Anul trecut a fost un spor net, au venit mai mulţi oameni decât au plecat. Anul acesta va fi un spor net, dar mai mic. Am avut chiar încadrare pentru soldaţi, gradaţi, profesionişti şi am deschis 1.400 de posturi anul acesta. Am avut 8.000 de înscrieri şi cei 1.400 au început pregătirea chiar acum, la începutul săptămânii acesteia”, a declarat Ionuţ Moşteanu.

