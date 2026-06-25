Ionuț Dumitru: „Deficitul bugetar în primele 5 luni este mic, dar mai e destul până la sfârșitul anului”

Deficitul bugetar în primele cinci luni este mic, dacă ne uităm la aceeași perioadă a anului anterior, însă mai e mult până la sfârșitul anului și trebuie să ne încadrăm în ținta asumată de 6 – 6,2%, a afirmat, joi, economistul șef al Raiffeisen Bank, Ionuț Dumitru, în marja unui eveniment de specialitate, relatează Agerpres.

În opinia sa, este prematur să se spună dacă deficitul de 1,75% din PIB este o veste bună.

„Este un deficit mic, într-adevăr, față de anul trecut, aceeași perioadă a anului anterior, însă aș spune că mai e destul de mult până la sfârșitul anului. Cred că e important să ne încadrăm în ținta asumată de 6 – 6,2% din PIB și atunci putem spune, odată ce ne-am atins ținta, că am avut o evoluție bună. Cred că e prematur să ne pronunțăm. Într-adevăr, este un deficit mai mic decât așteptările, dar cred că trebuie să mai așteptăm”, a spus el.

Întrebat dacă România se poate încadra în ținta asumată în contextul în care trebuie să plătească cele 600 de milioane de euro plus penalități companiei Pfizer pentru cele aproape 30 de milioane de doze de vaccin Covid contractate în mai 2021 și apoi anulate, Ionuț Dumitru a răspuns: „Nu știu cât de mare este impactul de acolo, dar cred că trebuie să luăm în calcul că economia, oricum, în momentul de față, are o performanță destul de slabă, adică o creștere economică destul de modestă, și atunci chiar avem o scădere a PIB-ului pe primul trimestru și probabil că veniturile bugetare vor avea de suferit în perioada următoare”.

„În același timp, este de văzut și pe partea de cheltuieli cum au evoluat lucrurile (…) e prematur să ne pronunțăm cu privire la atingerea sau neatingerea țintei pe anul acesta după execuția după primele 5 – 6 luni ale anului. Cred că ar trebui să vedem și execuția în a doua parte a anului, pentru că pot fi surprize”, a adăugat economistul.

În altă ordine de idei, el a atenționat că și această perioadă de incertitudine politică duce la menținerea costurilor de finanțare a economiei la un nivel destul de ridicat.

„Cred că e greu de spus în termeni cuantificabili care este nota de plată (a perioadei de criză politică – n. r.), dar fără îndoială faptul că persistă această incertitudine ne menține costurile de finanțare – ale Guvernului, ale economiei în general – la un nivel destul de ridicat și este obligatoriu ca aceste costuri să scadă, adică noi trebuie să facem consolidare fiscală din mai multe motive. Unul dintre ele și foarte important este pentru a ne reduce costurile. Când plătești 7%, de exemplu, dobânzi la datoria publică, e o dobândă foarte mare și deja dobânzile au ajuns la 3% din PIB, ne îngustează extrem de mult spațiul bugetar”, a transmis Dumitru.

Ionuț Dumitru a participat, joi, la Conferința Anuală a AAFBR 2026, un eveniment de tradiție pentru comunitatea financiar-bancară și economică din România.

Scăderea deficitului bugetar la 1,75%, după primele cinci luni din 2026, reprezintă o gură de oxigen pentru România în perspectiva discuțiilor din luna iulie cu Moody’s și Fitch, consideră consultantul economic Adrian Negrescu.

„E o adevărată performanță care are mari șanse să ne securizeze ratingul de țară, într-o perioadă în care zgomotul politic creează o percepție puternică de instabilitate privind situația din România. E un argument excelent care, alături de stabilitatea relativă a cursului de schimb, reprezintă singurele vești pozitive într-o mare de probleme. Faptul ca, potrivit datelor preliminarii prezentate de Alexandru Nazare, investițiile publice au crescut de la 40,57 miliarde lei la 44,73 miliarde lei reprezintă, de asemenea, un semnal pozitiv pentru economie”, a explicat, joi, Adrian Negrescu, într-o postare publicată pe Facebook.

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