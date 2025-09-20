Ionuț Dumitru: Cred că abordarea față de ANAF ar trebui să fie mai radicală/ Grecia a desființat entitatea precedentă și a reînființat alta independentă, cu profesioniști, cu obiective

Economistul Ionuț Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan, a declarat că ANAF este o instituție nefuncțională, care ar trebui desființată și reînființată cu profesioniști pentru a asigura o colectare eficientă a taxelor, a declarat economistul Ionuț Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan, la Digi24, adăugând că opinia este una personală și nu reflectă poziția Guvernului pe această temă.

„Eu personal, încă o dată, nu știu care este opinia Guvernului pe subiectul acesta și a ministrului de Finanțe, în primul rând, ca la dânsul este ANAF-ul, dar eu aș avea o abordare care ar trebui să fie mai radicală. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Grecia, spre exemplu. Grecia, ca să poată să îmbunătățească colectarea, și apropo, Grecia a îmbunătăți colectarea cam cu vreo 10 puncte procentuale din PIB.

Deci Grecia a reușit să colecteze mult mai mult ca procent din PIB. Ce a făcut? Pur și simplu a desființat entitatea precedentă și a reînființat alta independentă, în afara guvernului, cu profesioniști numiți acolo, cu obiective foarte bine definite. Vă recomand tuturor să intrați pe site-ul autorității fiscale din Grecia să vedeți cum raportează lună de lună KPI-urile pe care le au, câte debite colectează, care este obiectivul pe care îl au, cât au îndeplinit lună de lună. Fac lucrul acesta într-un exercițiu de transparență pe care nu prea l-am văzut”, a declarat Ionuț Dumitru.

Veniturile fiscale ale României ca pondere în PIB sunt cele mai reduse din UE, cu excepția Irlandei, care are o situație atipică, în sensul în care statisticile oficiale sunt puternic distorsionate de prezența marilor multinaționale cu sediu fiscal acolo.

În plus, România este în procedură de deficit excesiv, fiind în negocieri cu Comisia Europeană privind traiectoria de reducere a acestuia de la 9,3% din PIB în 2024 la circa 8% din PIB anul acesta.

Execuția bugetului general consolidat în primele șapte luni ale anului 2025 s-a încheiat cu un deficit de 76,44 mld lei, respectiv 4,04% din PIB. Veniturile totale au însumat 370,77 mld lei în primele șapte luni ale anului 2025, înregistrând o creștere de 11,8% față de aceeași perioadă din 2024.

Ionuț Dumitru a precizat că pachetul 1 de măsuri este suficient pentru a reduce deficitul bugetar la 6% din PIB anul viitor.

„Din perspectiva taxelor, probabil că pachetul 1, care a fost aprobat, e cam suficient pentru moment, pentru că, dacă ne uităm la efectul estimat pentru 2026, ar trebui să aducă un impact semnificativ, peste 3% din PIB, ceea ce, teoretic, ar trebui să fie suficient pentru a aduce deficitul la circa 6% din PIB anul viitor”, a declarat Ionuț Dumitru.

