Investitorii revin masiv pe piețele emergente după vânzările generate de conflictul cu Iranul

Investitorii globali au revenit puternic către activele de pe piețele emergente în aprilie, arată datele publicate luni de Institute of International Finance (IIF), pe măsură ce piețele și-au revenit după vânzările masive generate de conflictul cu Iranul, transmite Reuters.

Fluxurile de portofoliu către piețele emergente — diferența dintre cumpărările și vânzările de obligațiuni și acțiuni — au revenit la 58,3 miliarde de dolari în aprilie, recuperând mare parte din ieșirea de capital de 66,2 miliarde de dolari din martie, când escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a zguduit piețele.

Spre deosebire de martie, când acțiunile au suportat cea mai mare parte a vânzărilor, revenirea din aprilie a fost condusă de piața obligațiunilor. Datoria piețelor emergente a atras 51,9 miliarde de dolari, după o ieșire de 68,2 miliarde de dolari în martie, în timp ce intrările în acțiuni au revenit la 6,4 miliarde de dolari, după o retragere de 65,5 miliarde de dolari în luna precedentă.

IIF a precizat că datele arată disponibilitatea investitorilor de a reveni rapid pe piețele emergente, însă a avertizat că acest lucru nu înseamnă o revenire completă la optimismul de dinaintea crizei, care generase intrări record la începutul anului.

„Datele privind fluxurile arată că presiunea imediată asupra finanțării s-a redus. Ele nu arată însă că șocul de fond a fost absorbit”, a transmis IIF, subliniind presiunile sporite asupra importatorilor de energie, companiilor și băncilor centrale.

Piețe cu performanțe ridicate precum South Korea și Taiwan au contribuit la faptul că indicele acțiunilor din piețele emergente din 24 de țări al MSCI a înregistrat în martie a doua cea mai bună lună din aproape două decenii, într-un raliu care dă puține semne de încetinire.

Creșterea primelor de risc — sau a spread-urilor — cerute de investitori pentru a deține obligațiuni guvernamentale ale piețelor emergente în locul titlurilor de stat americane s-a inversat în mare parte.

„Întrebarea-cheie este dacă aprilie marchează începutul unei normalizări durabile sau doar prima fază de ușurare după ajustarea extremă din martie”, a transmis IIF.

Raportul evidențiază și diferențe regionale, mare parte din revenire având loc în afara China, în special pe piața obligațiunilor. Intrările în obligațiuni ex-China au ajuns la aproape 50 de miliarde de dolari, față de 13,8 miliarde în martie, iar fluxurile în acțiuni ex-China au revenit la 5 miliarde de dolari, după ieșiri de aproape 63 de miliarde.

De la începutul anului, fluxurile către obligațiunile chineze rămân negative, la -16,7 miliarde de dolari, în timp ce fluxurile către piețele emergente din afara Chinei sunt puternic pozitive, de aproape 109 miliarde de dolari. Latin America, una dintre regiunile cu cele mai bune performanțe, a atras singură 13 miliarde de dolari în aprilie.

Regiunea Africa și Orientul Mijlociu a atras 7,3 miliarde de dolari în piața obligațiunilor, după ieșiri de 6,5 miliarde în martie, parțial compensate de o nouă retragere de 713 milioane de dolari din piața de acțiuni.

