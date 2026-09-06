Investitorii polonezi își extind interesul pentru turismul românesc, prin achiziții de participații majoritare

Mai multe companii poloneze din sectorul turismului sunt interesate să preia participații majoritare în firme românești, într-un context în care piața locală are un nivel redus de penetrare a turismului internațional și o creștere a cifrei de afaceri de 80% față de perioada de dinaintea pandemiei, potrivit unei analize realizate de Radu Puiu, analist financiar la XTB România.

Rainbow Tours, companie poloneză listată la bursă, a preluat o participație majoritară în Paralela 45 Turism. Rainbow Tours are o capitalizare de piață de aproximativ 510 milioane de euro.

O altă tranzacție este preluarea unei participații majoritare în compania românească Accent Travel de către eTravel, companie poloneză specializată în turism de business. Integrarea urmărește combinarea experienței locale a Accent Travel cu tehnologia și portofoliul de produse ale eTravel. Platforma tehnologică a companiei poloneze ar urma să ofere clienților români acces la un număr mai mare de produse și la tarife mai mici.

Turismul de business: cheltuieli medii duble pe noapte față de cele ale turiștilor aflați în vacanță

Călătoriile în interes de serviciu reprezintă unul dintre sectoarele cu cea mai mare rentabilitate de pe piața europeană a turismului. Turiștii din această categorie cheltuiesc mai mult pe noapte decât cei de agrement, ceea ce contribuie la ocuparea hotelurilor pe tot parcursul anului.

Deși călătoriile pentru afaceri reprezintă aproximativ 10% din totalul călătoriilor turistice efectuate de rezidenții UE, se traduc în 13% din totalul cheltuielilor turistice din UE. În plus, oaspeții cheltuiesc în medie 203 euro/noapte în Europa, comparativ cu 112 euro, în cazul vacanțelor.

În prezent, marile huburi de afaceri sunt cele din economiile europene majore precum Germania, Franța, Italia și Spania, subliniază Radu Puiu.

Bucureștiul, principala piață pentru călătoriile de business

România se bazează într-o măsură mult mai mare pe călătoriile corporative, oaspeții sosiți în interes profesional generând între 20% și 25% din veniturile hotelurilor din centre urbane precum București. La nivelul UE, se menține un nivel ridicat de implicare internațională, cu aproximativ 45% din nopțile de cazare provenind de la vizitatori străini, în timp ce România înregistrează doar 22%, a doua cea mai mică pondere din bloc.

În plus, intensitatea turistică a României se situează la doar 66 de vizitatori la 100 de locuitori, comparativ cu standardele mult mai ridicate din UE. În același timp, România se situează pe ultima poziție la nivel comunitar când vine vorba de mulți indicatori din turism. Conform Eurostat, în 2024, doar 27,7% dintre rezidenții României cu vârsta de 15 ani și peste au efectuat cel puțin o călătorie turistică în scop personal, comparativ cu 65,4% la nivelul Uniunii Europene, arată analistul XTB România.

În ansamblu, România își extinde rapid acest sector, înregistrând o creștere a cifrei de afaceri de 80% după pandemie, a treia cea mai rapidă din UE și mai mult decât dublul ratei medii de creștere a UE, de 34%.

Spre deosebire de destinațiile de agrement (cum ar fi litoralul Mării Negre sau Transilvania), turismul de business din România este dominat de București, alături de centre regionale precum Cluj-Napoca, Timișoara și Iași.

România rămâne la un nivel scăzut în ceea ce privește turismul de agrement (doar 2,2 milioane de nopți de cazare, comparativ cu 7,2 milioane în Polonia), prin urmare, călătoriile de business constituie o coloană vertebrală importantă pentru hotelurile de 4 și 5 stele din marile orașe ale țării, mai punctează Radu Puiu.

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