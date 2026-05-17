Investitorii în obligațiuni SUA au obținut, pentru prima dată din 2007, o dobândă de 5% la titlurile pe termen lung

Investitorii au obținut pentru prima dată din 2007 randamente de 5% la obligațiunile de Trezorerie americane pe 30 de ani, pe măsură ce creșterea prețurilor la energie împinge inflația — și așteptările privind continuarea acesteia — la niveluri mai ridicate, potrivit Bloomberg.

O licitație de 25 de miliarde de dolari pentru noi obligațiuni pe 30 de ani, desfășurată miercuri, a fost adjudecată la un randament de 5,046%, pe baza nivelurilor pe care ofertanții au declarat că sunt dispuși să le accepte. Rezultatul, ușor peste nivelul observat în tranzacționare imediat înainte de licitație, a evidențiat o cerere moderată, în contextul în care randamentele titlurilor guvernamentale americane au atins cele mai ridicate niveluri din ultimul an.

Vânzările de obligațiuni de Trezorerie pe trei și 10 ani de la începutul săptămânii au fost întâmpinate, de asemenea, cu o cerere mai slabă decât se anticipa.

Ultima obligațiune de Trezorerie americană pe 30 de ani cu o dobândă de 5% a fost vândută în 2007, chiar înainte de izbucnirea crizei financiare globale și a recesiunii economice din SUA. De atunci, nicio obligațiune pe 30 de ani nu a avut o rată a dobânzii mai mare de 4,75%. Cel mai scăzut nivel al ratei fixe pentru obligațiunile pe 30 de ani din ultimii 20 de ani a fost de 1,25%, stabilit la o licitație din mai 2020, după debutul pandemiei. Acea obligațiune se tranzacționează acum la mai puțin de 50 de cenți pentru fiecare dolar din valoarea nominală, pentru a atrage cumpărători.

Datele privind inflația din SUA publicate la începutul acestei săptămâni au arătat că prețurile de consum au crescut cu 3,8% față de aprilie 2025, în contextul în care războiul de 10 săptămâni din Iran a împins în sus costurile energiei și a îndepărtat inflația de ținta de 2% a Rezervei Federale (Fed).

Datele privind prețurile de producție au indicat, de asemenea, presiuni persistente asupra costurilor în întreaga economie, ceea ce întărește așteptările că banca centrală ar putea avea dificultăți în a relaxa rapid politica monetară.

Inflația la nivelul prețurilor de producție din SUA a crescut la 6% în aprilie, atingând cel mai ridicat nivel din 2022. Indicele prețurilor producătorilor a crescut semnificativ față de avansul anual de 4,3% din martie și de 3,4% înainte de începerea războiului, în februarie, potrivit datelor oficiale. Economiștii consultați de Bloomberg estimaseră pentru aprilie o valoare mult mai moderată, de 4,8%.

***