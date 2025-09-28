Guvernul caută investitori pentru combinatul Sidex din Galați – Siderurgia românească, torpilată de prețurile energiei

Guvernul României are în analiză soluții pentru atragerea de potențiali investitori interesați să preia sau să susțină activitatea de producție a gigantului siderurgic Liberty Galați și a companiei Liberty Tubular Products Galați, arată executivul într-un comunicat transmis după prima ședință a comitetului interministerial pentru protejarea intereselor statului la cele două companii.

Guvernul transmite că în întâlnirea de joi a comitetului s-a analizat situația economico-financiară și juridică a celor două societăți, din perspectiva obligațiilor financiare și a procedurilor judiciare aflate în derulare, precum și din punct de vedere social.

Situație critică la Sidex: A funcționat o lună și jumătate în tot anul – Proprietarul indian încă nu vine cu banii necesari reluării și susținerii producției

Amintim că Liberty este într-o situație critică după ce a oprit din nou producția la mijlocul lunii iulie și i s-a aprobat în debut de august planul de restructurare. Conducerea executivă e asigurată în prezent de Remus Borza, președintele Euro Insol, care administrează planul de restructurare financiară pentru Liberty Galaţi.

Compania a funcționat în acest an cel mult o lună jumate, în vară, după ce a luat un credit de sute de milioane de euro de la EximBank pentru restartarea producției. De atunci capitalul de lucru s-a epuizat, iar în ciuda faptului că producția de calitate a fost valorificată, proprietarul indian nu a venit cu capital suplimentar, în ciuda unor angajamente în acest sens.

„Misiunea mea este salvarea combinatului. Cu actualul acționar, Sanjeev Gupta, se poate salva dacă înțelege să vină cu bani. (…) S-a angajat ca în următoarele 6 luni să vină cu 160 de milioane de euro. E o sumă mai mult ca suficientă să restartăm producția – ca să o restartăm în realitate avem nevoie de un minim de 50 de milioane de euro. Degeaba vin peste 6 luni că noi nu mai supraviețuim 6 luni. Putem ține combinatul pe linia de plutire câteva săptămâni, 1 lună de zile. Am nevoie de capital de lucru acum. (…) Acționarul știe. I-am spus: dacă nu vii cu banii, o să încercăm să găsim formule să calificăm alți acționari pentru combinat. Sunt în discuții cu potențiali investitori români, 6 antreprenori cu o cifră cumulată de peste 8 miliarde de euro și care au tangență cu industria siderurgică”, a spus Remus Borza în debut de august pentru ZF.ro, adăugând că Furnalul 5 care producea la combinat a fost oprit din lipsă de bani.

Acționarul indian ar urma să-și diminueze participația sau să fie diluat până la minoritate. Sau în varianta extremă, el să se retragă sau să fie retras și acționarii să fie doar români sau pur și simplu acționari noi.

Guvernul: Analizăm modalități de reluare a producției și găsirea de investitori

”Un punct important al reuniunii de astăzi (joi – n.r.) l-a constituit analiza posibilelor soluții pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galați S.A și S.C. Liberty Tubular Products Galați – S.A., pentru continuarea activității de producție de către cele două societăți, precum și pentru atragerea potențialilor investitori interesați să preia sau să susțină activitatea de producție a celor două societăți.

La întâlnirea de lucru au participat, alături de vicepremierul Marian Neacșu, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, secretarul general al Guvernului, Ștefan-Radu Oprea, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Justiției, ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ai Exim Banca Românească.

Guvernul României monitorizează cu atenție situația de pe platforma Combinatului Siderurgic Liberty Galați, precum și impactul economic, în raport cu protejarea intereselor statului român”, a transmis Guvernul.

Principalele atribuții ale Comitetului sunt:

Analiza situației economico-financiare și juridice a celor două companii, în raport cu obligațiile financiare existente și procedurile judiciare;

Analiza expunerii Exim Banca Românească – S.A. și a creanțelor pe care aceasta, Agenția Naționale de Administrare Fiscală, societăți și companii cu capital majoritar de stat le au asupra celor două societăți;

Analiza efectelor și propunerea de măsuri pentru reducerea impactului social în cazul restrângerii sau închiderii activității celor două companii;

Formularea propunerilor de modificări legislative pentru protejarea intereselor statului la cele două societăți;

Analiza și stabilirea măsurilor necesare pentru continuarea activității de producție de către cele două companii;

Analiza intențiilor potențialilor investitori interesați să preia sau să susțină activitatea de producție a celor două societăți.

”După fiecare reuniune sau la solicitarea prim-ministrului, Comitetul prezintă rapoarte cu privire la stadiul îndeplinirii măsurilor și atribuțiilor. De asemenea, poate solicita date, informații, raportări, situații, precum și orice alte documente relevante de la orice instituții sau autorități publice, precum și de la întreprinderi publice la care statul român este acționar majoritar”, mai arată Guvernul.

***