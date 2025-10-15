Cine a cumpărat obligațiunile României, la împrumutul extern de 4 mld. euro din octombrie

Emisiunea de euroobligațiuni din debutul lunii octombrie, prin care Ministerul Finanțelor a împrumutat 4 miliarde de euro, a beneficiat de o bază investițională foarte diversificată, atât din punct de vedere geografic, cât și din perspectiva tipurilor de investitori, conform datelor puse la dispoziție de Ministerul Finanțelor.

Amintim că emisiunea de 4 miliarde de euro, a patra astfel de tranzacție din 2025, s-a realizat în trei tranșe: o tranșă de 2 miliarde EUR cu scadența de 7 ani lung (2033), o tranșă de 1 miliard EUR pe 12 ani (2037) și 1 miliard EUR pe o nouă tranșă de 20 ani (2045).

Investitori din România au cumpărat obligațiuni de 190 mil. euro. Cei din UK de 1,64 mld. euro, iar americanii de 0,92 mld. euro

Din punct de vedere al tipurilor de investitori, se distinge preponderența investitorilor de tipul “real money”, respectiv fonduri de active administrate privat care au avut o pondere în cadrul maturităților de 7, 12, respectiv 20 de ani de 71%, 51% și respectiv 69%.

Cea mai mare participare a fondurilor de pensii și asigurări a fost la tranșa de 12 ani (18%).

Fondurile suverane și instituțiile oficiale au avut o participare echilibrată în cadrul tuturor tranșelor emisiunii, cu o pondere de 5% pentru maturitățile de 7 și 20 de ani și o participare ușor mai ridicată, de 8%, în tranșa de 12 ani.

Per total, investitori înregistrați în Marea Britanie au creditat România cu 1,64 miliarde de euro, iar cei înregistrați în SUA cu 0,92 miliarde de euro. În același timp, investitori din România au cumpărat euroobligațiuni de 190 milioane de euro.

Distribuția geografică a investitorilor, pentru maturitatea de 7 ani EUR a fost următoarea:

Marea Britanie: 36% (0,72 mld. euro)

America: 28% (0,56 mld. euro)

Europa de Vest: 15% (0,3 mld. euro)

Restul Europei: 7% (0,14 mld. euro)

Europa Centrală și de Est: 7%

Romania: 4% (0,08 mld. euro)

Asia și Orientul Mijlociu: 3% (0,06 mld. euro).

Pentru maturitatea de 12 ani EUR, distribuția geografică a investitorilor a fost:

Marea Britanie: 34% (0,34 mld. euro)

America: 20% (0,2 mld. euro)

Europa de Vest: 22% (0,22 mld. euro)

Restul Europei: 2% (0,02 mld. euro)

Europa Centrală și de Est: 8% (0,08 mld. euro)

Romania: 9% (0,09 mld. euro)

Asia și Orientul Mijlociu: 5% (0,05 mld).

Distribuția geografică a investitorilor, pentru maturitatea de 20 ani EUR a fost următoarea:

Marea Britanie: 58% (0,58 mld. euro)

America: 16% (0,16 mld. euro)

Europa de Vest: 11% (0,11 mld. euro)

Restul Europei: 5% (0,05 mld. euro)

Europa Centrală și de Est: 3% (0,03 mld. euro)

Romania: 2% (0,02 mld. euro)

Asia și Orientul Mijlociu: 5% (0,05 mld. euro).

România a vândut obligațiuni în 3 tranșe, din care 2 miliarde de euro cu maturitatea de 7 ani, cu un randament de 5,486% și o rată de dobândă de 5,375% pe an, 1 miliard de euro cu maturitatea de 12 ani, cu un randament de 6,208% și o rată de dobândă de 6,125% pe an și un 1 miliard de euro cu maturitatea de 20 de ani, cu un randament de 6,620% și o rată de dobândă de 6,500% pe an.

