Investițiile străine în Germania au crescut cu 50% în 2025, susținute de capitalul britanic

Investițiile străine directe în Germania au crescut cu aproximativ 50% în 2025, până la 86 de miliarde de euro, după o scădere de aproape 32% în anul precedent, revenirea fiind susținută în principal de investițiile companiilor britanice, în timp ce fluxurile de capital din Statele Unite au înregistrat un declin puternic, potrivit Institutului Economic German (IW), potrivit DPA.

Nivelul din 2025 a fost cu aproximativ 11% peste valoarea mediană înregistrată în perioada 2015-2024, potrivit calculelor IW pe baza datelor furnizate de banca centrală a Germaniei, Bundesbank. IW avertizează însă că fluxurile de investiții directe pot fluctua puternic de la un an la altul și pot fi influențate de tranzacții individuale de valoare foarte mare. Datele sunt, de asemenea, revizuite retrospectiv în numeroase cazuri.

Schimbarea cea mai importantă în structura investițiilor străine a fost creșterea puternică a capitalului provenit din Marea Britanie și scăderea investițiilor americane.

Triplarea a investițiilor britanice

Investițiile companiilor britanice în Germania au crescut cu 284% în 2025, ajungând la 26 de miliarde de euro. Marea Britanie a devenit astfel cea mai mare sursă individuală de investiții străine pentru economia germană, cu o pondere de aproape 31% din total.

În același timp, investițiile companiilor din Statele Unite au scăzut cu aproape 44%, la 11,8 miliarde de euro. Ponderea SUA în totalul investițiilor străine directe din Germania s-a redus la aproximativ 14% în 2025, de la peste 36% în anul precedent.

Statele membre ale Uniunii Europene, excluzând Germania, au continuat să reprezinte cea mai importantă sursă regională de capital străin. Companiile din celelalte state membre au investit aproximativ 43 de miliarde de euro în Germania în 2025, cu 2,7% mai puțin decât în anul anterior. Cu toate acestea, suma a reprezentat puțin peste jumătate din totalul investițiilor străine.

Dacă este inclusă și Marea Britanie, Europa a reprezentat peste 80% din totalul investițiilor străine directe în Germania anul trecut.

Proiectele greenfield, în ușoară scădere

Datele IW privind fluxurile financiare contrastează parțial cu statisticile referitoare la numărul de proiecte noi de investiții. Potrivit Germany Trade & Invest (GTAI), în 2025 au fost înregistrate 1.564 de proiecte de investiții străine în Germania, cu 9,3% mai puține decât în 2024. Valoarea proiectelor urmărite de GTAI a scăzut, de asemenea, la aproximativ 11,8 miliarde de euro.

Diferența reflectă în principal metodologia utilizată. Datele Bundesbank analizate de IW urmăresc fluxurile financiare aferente investițiilor directe, în timp ce GTAI monitorizează proiecte de investiții precum proiecte greenfield, extinderi și relocări și exclude fuziunile și achizițiile.

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