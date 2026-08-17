Investițiile în SUA ale companiilor germane coboară la cel mai redus nivel din ultimii trei ani

Companiile germane și-au redus investițiile în Statele Unite la cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani în prima jumătate a anului 2026, pe măsură ce politicile administrației Trump au alimentat incertitudinea dintre partenerii comerciali transatlantici, potrivit Reuters.

Investițiile directe din prima jumătate a anului s-au prăbușit cu aproape două treimi față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 4,3 miliarde de euro (5 miliarde de dolari), cel mai scăzut nivel din 2023, potrivit calculelor Institutului Economic German (IW), consultate de Reuters.

Comparativ cu aceeași perioadă din 2024, aceasta reprezintă o scădere de aproape 80%, potrivit raportului, care se bazează pe date furnizate de banca centrală a Germaniei.

„Acest lucru continuă tendința descendentă care a devenit evidentă de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, în ianuarie 2025”, a declarat pentru Reuters Samina Sultan, cercetătoare la IW.

De la revenirea la Casa Albă, Trump a amenințat majoritatea partenerilor comerciali internaționali ai Statelor Unite cu tarife vamale asupra importurilor, în încercarea de a obține concesii favorabile Washingtonului.

Într-o încercare de a evita taxe vamale ridicate pentru exporturile sale către SUA, de exemplu, Uniunea Europeană a convenit anul trecut asupra unui acord care a inclus un angajament de investiții în valoare de 600 de miliarde de dolari.

În cei cinci ani anteriori pandemiei de COVID-19, investițiile realizate în prima jumătate a anului de companiile germane în SUA s-au ridicat, în medie, la 15,8 miliarde de euro, potrivit datelor, adică de aproape patru ori nivelul din 2026.

Totuși, perioada 2020–2023 a fost marcată de „circumstanțele excepționale” generate de pandemie, a spus Sultan, unii dintre acești ani fiind caracterizați de ieșiri nete de investiții.

Cercetătorii au analizat, de asemenea, structura fluxurilor de investiții din 2025 și au constatat că atât împrumuturile aferente investițiilor directe, cât și profiturile reinvestite au fost neobișnuit de ridicate, în timp ce aportul de capital propriu în sens restrâns — diferența dintre noile investiții și lichidări — a rămas sub medie.

„Prin urmare, companiile care sunt deja active în Statele Unite continuă să reinvestească în această țară profiturile pe care le obțin acolo”, a spus Sultan. „Acest lucru sugerează că SUA rămâne, în ansamblu, o piață atractivă.”

Totuși, companiile au fost reticente în a angaja capital nou, a mai spus ea.

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