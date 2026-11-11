Europa Centrală și de Est – magnet pentru investițiile fondurilor de private equity – creștere cu 42% în S1 din 2026, față de S1 din 2025

Investițiile fondurilor de private equity în Europa Centrală și de Est s-au ridicat la 1,7 mld. euro în primele șase luni din 2026, în creștere cu 42% față de primele șase luni din 2025, conform unui raport Invest Europe, asociația fondurilor de investiții din Europa.

Raportul nu oferă date pe fiecare țară în parte, dar cifrele preliminare pentru regiunea Europa Centrală și de Est, care include și România, arată un nivel al investițiilor semestriale care a fost atins ultima dată în a doua jumătate a anului 2024.

Investițiile de 1,7 miliarde de euro din Europa Centrală și de Est reprezintă aproape 4% din totalul de 43,1 miliarde de euro înregistrat la nivel european. Spre comparație, în S2/2024, investițiile de 1,7 miliarde de euro din regiune au reprezentat doar 2,3% dintr-un total de 74 de miliarde de euro.

Dacă ne uităm la evoluția ponderii comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, investițiile de 1,2 miliarde de euro din Europa Centrală și de Est din S1/2025 au reprezentat doar 1,8% dintr-un total de 66,6 miliarde de euro la nivel european.

Investițiile în UE, sub nivelul de anul trecut

Investițiile fondurilor în Europa s-au ridicat la peste 43 de miliarde de euro în prima jumătate din 2026, sub nivelul de 66,6 miliarde de euro din prima jumătate din 2025, cu mențiunea că datele pentru anul acesta sunt preliminare și s-ar mai putea schimba pe măsură ce asociația colectează mai multe informații.

De cealaltă parte, fondurile de private equity și venture capital din Europa au ridicat capital în valoare totală de 68 de miliarde de euro în prima jumătate a anului, în creștere cu 6% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Invest Europe notează că investitorii reacționează și se adaptează la un an marcat de imprevizibilitate geopolitică, volatilitate, conflict în Orientul Mijlociu, șocuri în aprovizionarea cu energie, dobânzi în creștere și incertitudine în comerțul global.

În urma discuțiilor cu investitorii, una dintre evoluțiile observate de asociație este tendința acestora de a se orienta mai mult către Europa. Circa 43% dintre cei care investesc în fonduri plănuiesc să își majoreze alocările către Europa în următorii trei ani, din cauza modului în care Washingtonul gestionează relațiile cu partenerii comerciali.

În același timp, 30% se așteaptă la o reducere a alocărilor către piața din SUA. Totodată, 29% dintre investitori consideră că vor exista alocări mai mari către Europa din cauza conflictului din Golful Persic.

O altă tendință în rândul fondurilor este orientarea investitorilor către sectorul de apărare. Mai exact, 75% dintre managerii de fonduri se așteaptă ca nivelul investițiilor în apărare să crească, astfel încât acest sector ar putea deveni favoritul investitorilor.

Mai mult, 53% dintre managerii de fonduri estimează investiții mai mari în sectorul aerospațial, în timp ce „deeptech și AI” rămâne al doilea cel mai popular sector. O altă temă importantă pentru investitori este sectorul energiei și al companiilor de utilități.

Orientarea investitorilor către AI reprezintă a treia tendință observată de asociația europeană. Un procent de 96% dintre managerii de fonduri consideră că adoptarea AI în fluxurile de lucru este factorul care va avea cel mai mare impact la nivel operațional în business în următoarele 12 luni, cu mult peste riscul geopolitic.

Totodată, 82% dintre managerii de fonduri susțin că AI va fi tema principală pentru echipele lor interne în următorul an, fiind o preocupare mai mare pentru fonduri decât tranzacțiile de exit.

***