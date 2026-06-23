Investițiile din bani europeni au accelerat lucrările de construcții – Infrastructura de transport a ajuns acum unul din principalele motoare de creștere a economiei

În aprilie, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, pe total, cu 10,2%, față de luna anterioară (serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate) și cu 20,7% față de aceeași lună a anului trecut.

Pe obiecte de activitate, construcțiile inginerești (în principal, cele de infrastructură de transport) au crescut cu +27,5% (lucrări de infrastructură), clădirile nerezidențiale (+17%) și la clădirile rezidențiale (+8,8%). Și volumul lucrărilor nerezidențiale este influențat de investițiile din fonduri europene, atât pentru construcții noi, cât și de reparații capitale.

Datele INS arată că domeniul construcțiilor continuă să fie unul dintre motoarele importante ale economiei românești în 2026, după ce și anul trecut sectorul a înregistrat creșteri consistente.

Pe elemente de structură, creşteri s-au înregistrat la lucrările de construcţii noi (+24,4%), lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+21,2%) şi la lucrările de reparaţii capitale (+3,9%).

Specialiștii din industrie consideră că ritmul ridicat al investițiilor publice și continuarea proiectelor finanțate din fonduri europene contribuie la menținerea sectorului pe un trend ascendent. În plus, managerii din construcții estimează că ritmul va rămâne la un nivel ridicat și în următoarele luni, mai ales pentru proiectele PNRR care se încheie în august.

În primele patru luni ale anului, s-au înregistrat creșteri la construcţiile inginereşti (+14,4%), clădirile rezidenţiale (+12,7%) şi la clădirile nerezidenţiale (+5,7%).

România, cel mai mare avans al construcțiilor în UE

Analizele recente arată o evoluție pozitivă în sectorul construcțiilor la nivel european, cu creșteri moderate în zona euro și în Uniunea Europeană, în timp ce România menține o dinamică favorabilă în contextul unui portofoliu de proiecte orientat spre lucrări noi, întreținere și reparații majore.

Printre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari creșteri lunare ale producției în construcții au fost înregistrate în România (+10,3%), Ungaria (+6,9%) și Slovenia (+3,6%). Cele mai mari scăderi au fost observate în Slovacia (-6,7%), Țările de Jos (-2,2%) și Belgia (-1,6%).

În termeni anuali, în aprilie, printre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari creșteri anuale ale producției în construcții au fost înregistrate în Slovenia (+31,6%), România (+23,8%) și Slovacia (+14,5%). Scăderi au fost observate în Belgia (-3,8%), Țările de Jos (-3,3%) și Franța (-2,9%).

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