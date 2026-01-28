Investițiile companiilor germane în China a atins maximum-ul ultimilor patru ani, impulsionate de politicile comerciale ale SUA

Investițiile companiilor germane în China au atins un nivel record al ultimilor patru ani în 2025, arată datele analizate de Reuters.

Datele arată că investițiile în China au urcat la peste 7 miliarde de euro între ianuarie și noiembrie anul trecut, în creștere cu 55,5% față de 4,5 miliarde de euro în 2024 și 2023. În perioada 2010-2024, media a fost de 6 miliarde de euro, potrivit unui raport unui raport IW.

Aceste cifre arată că politicile comerciale agresive ale administrației Trump în primul său an de mandat, inclusiv tarifele extinse asupra importurilor din UE, au determinat firmele din cea mai mare economie europeană să se concentreze mai mult pe China ca alternativă.

Guvernele altor țări caută, de asemenea, să încheie mai multe acorduri comerciale cu China și alte piețe emergente. Berlinul a încercat să echilibreze întărirea poziției față de Beijing în domeniul comerțului și securității, evitând totodată să afecteze relația fundamentală cu principalul său partener comercial.

„Companiile germane continuă să își extindă activitățile în China – și într-un ritm accelerat”, a declarat Juergen Matthes, șef al politicii economice internaționale la Institutul IW, menționând o tendință de consolidare a lanțurilor de aprovizionare locale.

Schimbarea a fost determinată și de temeri legate de „conflicte geopolitice”, care determină companiile să își dezvolte afacerile în China astfel încât să funcționeze mai independent în cazul unor perturbări majore ale comerțului, a spus Matthes.

„Multe companii spun: ‘dacă produc doar pentru China în China, îmi reduc riscul de a fi afectat de eventuale tarife și restricții la export’.”

Companii germane din sectoare precum automobile, chimie și tehnologie rămân extrem de dependente de piața chineză, unde se vând majoritatea automobilelor și produselor chimice la nivel mondial.

Volkswagen a precizat că piețele chineză și americană sunt de mare importanță strategică, iar investițiile se fac „independent, în conformitate cu strategia locală”. Compania a adăugat că tehnologiile și produsele dezvoltate în China sunt utilizate acum mai pe scară largă și în alte regiuni, inclusiv Asia de Sud-Est, Orientul Mijlociu, America de Sud și Africa.

„China contribuie astfel la consolidarea prezenței și competitivității globale a grupului”, a declarat un purtător de cuvânt.

Ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, a subliniat marți necesitatea de a căuta noi alianțe, având în vedere că relațiile existente devin mai fragile.

