Întâlnire Premierul Bolojan – Comisarul european pentru energie: Miza energetică stă în investiţiile în stocare şi în interconectare

România trebuie să investească în stocare şi în conectarea reţelelor energetice cu Vestul Europei, pentru a echilibra producția și consumul, a declarat premierul Ilie Bolojan, luni, la întâlnirea cu Dan Jørgensen, comisarul european pentru energie şi locuinţe.

„Aceste proiecte (în stocare și pentru conectare cu Vestul – n.red.) vor reduce costurile şi vor creşte siguranţa energetică”, a declarat Ilie Bolojan.

Discuţiile au vizat principalele provocări din domeniul energiei şi al locuinţelor, precum şi modalităţi de consolidare a cooperării României cu Comisia Europeană în aceste sectoare, arată Guvernul într-un comunicat oficial.

Proiectele pe energie regenerabilă, derulate fără coordonare la nivel național

Premierul Ilie Bolojan a arătat că, deşi România a investit în ultimii ani în energie regenerabilă şi în reabilitarea termică a clădirilor, aceste proiecte au fost derulate fragmentat, fără o coordonare la nivel naţional.

Prim-ministrul a mulţumit Comisiei Europene pentru sprijinul acordat în prelungirea termenului de funcţionare a centralelor pe cărbune, măsură care contribuie la menţinerea stabilităţii în perioada de tranziţie către surse curate. Totodată, Bolojan a arătat interesul României pentru dezvoltarea energiei nucleare, prin retehnologizarea Unităţii 1 de la Cernavodă şi investiţii în noile capacităţi planificate în zona Mării Negre.

Investițiile în infrastructura energetică, necesare pentru reducerea dependenței de gazele naturale rusești

Comisarul european Dan Jørgensen a salutat iniţiativele României, subliniind importanţa cooperării regionale şi a investiţiilor în infrastructura energetică pentru a elimina dependenţa de gazul rusesc.

De asemenea, acesta a reiterat sprijinul Comisiei Europene pentru proiectele care contribuie la creşterea nivelului de trai al cetăţenilor europeni: „Indiferent dacă vorbim de energie sau locuinţe, obiectivul nostru comun este să oferim soluţii reale care ridică standardul de viaţă al oamenilor”, a arătat oficialul european.

Extinderea programelor europene pentru reabilitarea blocurilor vechi

Cei doi oficiali au mai discutat şi posibilitatea „extinderii programelor europene de sprijin pentru reabilitarea blocurilor vechi, în vederea îmbunătăţirii eficienţei energetice şi a confortului locativ”, conform unui comunicat al Executivului.

La întrevederea de la Palatul Victoria, din partea Guvernului, alături de premierul Ilie Bolojan, au mai participat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, şi secretarul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Dragoş Hotea.

