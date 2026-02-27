Investiții prin Revolut păreri. Suma minimă, deținere, transfer

Investiții prin Revolut păreri. În acest ghid vom trece în revistă câteva dintre cele mai frecvente întrebări pe care le au investitorii începători care se gândesc să cumpere acțiuni prin aplicația Revolut.

Suma minimă necesară pentru a investi prin Revolut

Accesând tab-ul „Investiții” din aplicație, utilizatorii au acces la produse precum acțiuni, obligațiuni, ETF-uri (fonduri tranzacționate la bursă) sau CFD-uri (contracte pentru diferență).

În ceea ce privește acțiunile, utilizatorii pot cumpăra/vinde prin aplicație peste 5.000 de acțiuni listate pe piețele din SUA și UE. Este important de menționat că suma minimă necesară pentru a începe tranzacționarea este 1 euro.

Pentru obligațiuni (care pot fi obligațiuni de stat, emise de diverse guverne din lume, sau obligațiuni corporative, adică titluri emise de companii), pragul minim impus de Revolut este de 2 euro.

Investiții prin Revolut păreri – ce instrumente financiare se pot tranzacționa

Dacă utilizatorii vor să tranzacționeze fonduri de indici sau diferite alte ETF-uri, ei au la dispoziție peste 2.000 de astfel de fonduri în aplicația Revolut.

Dincolo de instrumente financiare tipice precum cele de mai sus, utilizatorii pot tranzacționa prin Revolut și CFD-uri. Acestea sunt instrumente financiare complexe ce folosesc efectul de levier (bani împrumutați de la broker), așadar au un grad mai ridicat de risc și sunt mai degrabă potrivite pentru investitorii cu experiență.

Investiții prin Revolut păreri – cine deține acțiunile

Una dintre întrebările pe care și-o pun frecvent investitorii de retail care vor să cumpere acțiuni prin Revolut se referă la cine este deținătorul real al titlurilor achiziționate prin intermediul aplicației.

În cazul acțiunilor cumpărate prin Revolut, beneficiarul real al acestora este investitorul de retail propriu-zis, însă acțiunile nu sunt listate direct pe numele său, așa cum se întâmplă în cazul folosirii brokerilor tradiționali (situație în care investitorul de retail va avea acțiunile înregistrate direct în contul său de titluri de la Depozitarul Central din România sau la depozitari internaționali).

În schimb, acțiunile cumpărate prin Revolut stau într-un cont centralizat denumit omnibus, fiind înregistrate juridic prin entitatea care gestionează partea de investiții a Revolut. Mai exact, deținătorul juridic și proprietarul înregistrat este Revolut Securities Europe UAB, acesta fiind custodele care deține acțiunile în numele beneficiarului real, care este investitorul de retail respectiv.

Investiții prin Revolut păreri – diferența dintre beneficiar și deținător

Prin urmare, investitorul este în continuare beneficiarul real al acțiunilor, însă ele nu sunt listate direct pe numele său în aceeași manieră ca la brokerii tradiționali.

În contextul discuției despre deținătorul beneficiar și deținătorul juridic, trebuie menționat că investitorul respectiv este beneficiarul real al acțiunilor sale, având controlul deplin asupra investițiilor, inclusiv drept de vot pentru acțiuni și dreptul de a primi dividende.

Ce este un cont omnibus

După cum se arată pe site-ul companiei, un cont omnibus reunește investițiile mai multor clienți într-un singur cont, aceasta fiind o practică standard utilizată de bănci și firmele de investiții.

În cazul Revolut, activele investitorilor sunt ținute într-un cont omnibus la un furnizor terț, ales de Revolut Securities Europe UAB. Activele investitorului sunt ținute separat de activele Revolut, precum și de activele terței părți.

Investiții prin Revolut păreri – transferul portofoliului

Transferul portofoliului Revolut către un alt broker este posibil, însă nu este la fel de simplu și de predictibil ca transferul între brokerii clasici, unde astfel de operațiuni sunt standard din punct de vedere procedural.

De exemplu, în ultimii ani, mai mulți utilizatori au raportat că nu își puteau transfera portofoliile către brokeri tradiționali (operațiunile erau dificil de finalizat fără suport dedicat).

Transferul activelor din contul de la Revolut către un alt broker se face printr-un mecanism de tip DTC (Depository Trust Company). Pentru a procesa un transfer DTC, utilizatorul va trebui să parcurgă pașii din aplicație: „Investiții” → „Mai mult” → „Transferă investițiile”.

Investiții prin Revolut păreri – comision de transfer

În cazul în care utilizatorul dorește să își transfere portofoliul, Revolut îi va percepe un comision de 35 de dolari pentru fiecare poziție pe care o transferă din Revolut. După cum se arată într-un exemplu oferit pe site-ul companiei, dacă cineva transferă 10 acțiuni Apple, 5 acțiuni Nvidia și 3 acțiuni Tesla, comisionul va fi calculat ca 3 x 35 $, adică un total de 105 $.

Doar acțiunile complete pot fi transferate prin procesul de transfer DTC. Următoarele valori mobiliare nu pot fi transferate:

Acțiuni fracționate

Acțiuni de tip penny stocks (cu o valoare mai mică de 4 $ per acțiune)

Fonduri mutuale

Obligațiuni

Futures

Criptomonede

Acțiuni pe piața extrabursieră

Dacă acest articol despre investiții prin Revolut păreri vi s-a părut util, găsiți informații detaliate pentru fiecare tip de instrument financiar tranzacționabil prin aplicație în articolele de mai jos:

