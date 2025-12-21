Investițiile nete în economie au ajuns la 143 mld. lei la 9 luni – Creștere de 4% – Structura pe sectoarele economiei

Investițiile nete în economia națională din primele 9 luni ale anului au ajuns la 143,2 miliarde de lei, în creștere cu 3,9% față de perioada similară din anul precedent, aspect care a avut o influență pozitivă și asupra evoluției activității economice, reiese din datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Investițiile au crescut în toate sectoarele economice, în cele 9 luni ale anului pentru care există date compilate. În primul trimestru din an investițiile scăzuseră în industrie, singurul sector economic cu o evoluție negativă în trimestrul respectiv.

Revenire a investițiilor după prezidențialele repetate

Per total, exclusiv în trimestrul 3 din 2025, investițiile nete în economie (în sectoarele industrie, construcții, comerț și servicii) au însumat 59,63 miliarde de lei, cu 59% mai mari decât în primul trimestru din 2025, când economia resimțea șocul incertitudinii electorale, fiscale și guvernamentale ce a urmat anulării alegerilor prezidențiale în decembrie 2024 ca urmare a clasării unui candidat pro-rus pe primul loc al turului întâi.

În același timp, față de trimestrul doi din 2025, investițiile nete în economie au crescut cu 8,8% în termeni de volum, respectiv 6,8% în termeni de preț, față de aceeași perioadă a anului 2024, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.

Cele mai mari investiții au fost în construcții

În funcție de sector, investițiile în construcții s-au situat la aproximativ 90 mld. lei în primele 9 luni ale anului, în creștere cu 6,8% față de T3 2024, evoluție ce a dus la creșterea ponderii acestora în total, de la 60,8% la 62,9%.

În același timp, investițiile în utilaje (inclusiv mijloace de transport) au urcat cu 2,7% la 9 luni față de 9 luni din 2024, la 37,42 mld. lei, în timp ce scădere s-a înregistrat la elementul de structură alte cheltuieli, cu un minus de -7,1% la nivel de volum, respectiv cu o creștere marginală la nivel de sumă absolută, care a fost de 15,7 mld. lei.

Investițiile în comerț și servicii au consemnat un salt consistent în T3 2025, atingând aproximativ 29,5 mld. lei. Investițiile în agricultură au înregistrat la rândul lor o creștere față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 4,87 mld. lei.

Investițiile în alte ramuri (administrație publică și apărare, învățământ, sănătate și asistență socială, activități de spectacole, culturale și recreative) s-au menținut relativ constante în structură, dar au crescut ca sumă totală, la 24,9 mld. lei la totalul primelor 9 luni din 2025.

Cele în industrie au revenit pe creștere după ce scăzuseră în T1 2025, ajungând acum pe totalul celor 9 luni din 2025 la 28,35 mld. lei, potrivit calculelor CursDeGuvernare.ro pe baza datelor INS.

Investițiile au avut o contribuție pozitivă PIB, de +1,2 pp în primele 9 luni din 2025

Potrivit datelor INS privind motoarele de creștere economică ale României din primele 9 luni ale anului, investițiile (formarea brută de capital fix) au contribuit cu 1,2 pp la avansul PIB.

PIB-ul a înregistrat în T3 2025 un avans de 1,6% față de T3 2024.

***