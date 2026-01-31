Investiții în titluri de stat Tezaur. Ghid cu exemple de dobânzi

Investiții în titluri de stat Tezaur. Titlurile de stat pentru populație emise de Ministerul Finanțelor reprezintă o posibilitate de a obține câștiguri anuale mai mari decât dobânzile bancare, fără riscurile asociate tranzacționării de acțiuni la bursă.

Adesea, dobânzile oferite pentru depozitele bancare la termen se situează în jurul cifre de 5%. Titlurile de stat Tezaur oferă dobânzi mai avantajoase.

Ce sunt titlurile de stat Tezaur

Denumite și obligațiuni de stat, titlurile Tezaur sunt instrumente financiare emise de administrația centrală prin care statul se împrumută cu bani de la populație, oferind în schimb o dobândă numită cupon.

Dincolo de acest cupon anual, statul este obligat să returneze banii împrumutați în termenul stabilit, numit „scadență” sau „maturitate”.

Investiții în titluri de stat Tezaur – ce valoare au

Titlurile de stat sunt nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată prin înscriere în cont, fiecare având o valoare nominală de 1 leu. Așadar, dacă un investitor vrea să cumpere titluri de stat Tezaur în valoare de 1.000 de lei, atunci el va achiziționa 1.000 de titluri.

Dacă a economisit 5.000 de lei, și vrea să investească întreaga sumă în titluri de stat Tezaur, atunci va cumpăra 5.000 de astfel de instrumente financiare, fiecare având valoare de 1 leu.

Investiții în titluri de stat Tezaur – ce dobânzi oferă statul

Dobânzile oferite de statul român pentru titlurile Tezaur pot varia de la emisiune la emisiune. De regulă, cu cât titlurile ajung la maturitate mai târziu (adică după o perioadă mai lungă de timp), cu atât dobânda oferită este mai avantajoasă.

De exemplu, la cea mai recentă emisiune de titluri de stat Tezaur (cu perioada de subscriere în ianuarie – februarie 2026), rata anuală a dobânzii oferită de stat este de:

6,4% pentru titlurile de stat cu maturitate la 1 an;

7% pentru titlurile cu maturitate la 3 ani;

7,4% pentru titlurile cu maturitate la 5 ani.

Investiții în titluri de stat Tezaur – exemple

Să folosim câteva exemple pentru a înțelege mai bine ce câștiguri se pot obține prin astfel de investiții. În cazul în care persoana cumpără 1.000 de titluri Tezaur cu maturitate la 1 an, dobânda obținută va fi de 64 de lei.

Dacă va cumpăra 1.000 de titluri Tezaur cu maturitate la 3 ani, dobânda anuală obținută va fi de 70 de lei. Deoarece scadența este peste 3 ani, investitorul va obține în fiecare an un cupon de 70 de lei, așadar în 3 ani va avea un câștig de 210 lei.

În eventualitatea în care va investi 1.000 de lei în titluri de stat Tezaur cu maturitatea la 5 ani, atunci dobânda va fi de 74 de lei pe an. În 5 ani, câștigul va fi de 370 de lei (74 de lei x 5).

Investiții în titluri de stat Tezaur – listă de exemple

Dacă investitorul decide să investească suma de 5.000 de lei în titluri Tezaur cu maturitate la 1 an, atunci va obține o dobândă de 320 de lei la scadență.

În cazul în care va cumpăra 5.000 de titluri de stat Tezaur cu maturitate la 3 ani, va obține un cupon anual de 350 de lei. În total, în cei 3 ani, va obține un câștig de 1.050 de lei.

În eventualitatea în care va achiziționa 5.000 de titluri de stat Tezaur cu maturitate la 5 ani, atunci în fiecare an până la scadență va primi un cupon de 370 de lei. În total, în cei 5 ani, va obține 1.850 de lei.

Titlurile de stat și impozitele

În contextul discuției despre titluri de stat Tezaur este important de menționat că în România nu se plătesc impozite pentru venitul obținut în urma deținerii titlurilor de stat. Cu alte cuvinte, dobânda obținută din titluri de stat nu se impozitează cu 10% așa cum se impozitează dobânda obținută din depozitele bancare la termen.

Totuși, dacă investitorul are nevoie de bani înainte de termen, el își va primi banii înapoi, dar va pierde dobânda. Practic, îi va fi returnată exact suma pe care a investit-o inițial (capitalul principal).

Dacă data scadenței sau una din dățile de plată ale dobânzii nu este zi lucrătoare, plata se va realiza în ziua lucrătoare cea mai apropiată acelei date, iar suma primită nu se modifică.

Informații detaliate despre pașii necesari pentru a cumpăra titluri de stat Tezaur – de la poștă, din sediile Trezoreriei de Stat sau online – găsiți în acest ghid.

Foto: stevepb / Elf-Moondance / pixabay.com

Dacă acest articol despre investiții în titluri de stat Tezaur vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:

Ce valoare au titlurile de stat Tezaur și Fidelis. Nominală vs de piață

Ce dobândă primesc la 10000 euro. Depozite sau titluri de stat

Ce dobândă au titlurile de stat Tezaur și Fidelis, în lei sau în euro

Riscuri investiții în titluri de stat. La ce să fie atent un investitor

Tezaur vs Fidelis – diferențele dintre cele 2 tipuri de titluri de stat

Impozitarea veniturilor din titluri de stat. Ce prevede Codul fiscal