Investiții în titluri de stat păreri. Riscuri, dobânzi, prag de subscriere

Investiții în titluri de stat păreri. Dacă ați economisit o sumă importantă de bani și vă gândiți să o investiți în titluri de stat pentru populație, trebuie să luați în calcul o serie de aspecte.

Ce riscuri prezintă titlurile de stat

Titlurile de stat sunt potrivite pentru investitorii cu un nivel de toleranță la risc relativ scăzut. Totuși, chiar dacă sunt mai puțin riscante decât investițiile în acțiuni, în ETF-uri sau în obligațiuni corporative (emise de companii), chiar și titlurile de stat prezintă anumite riscuri deoarece chiar și statele pot ajunge în incapacitate de plată (default).

De exemplu, în timpul crizei financiare începute în 2008, investitorii care cumpăraseră obligațiuni emise de Guvernul grec (în special bănci, fonduri de pensii și fonduri de investiții) au fost obligați să accepte o reducere cu circa 50% a valorii nominale a obligațiunilor cumpărate anterior („haircut”) deoarece statul elen nu mai avea bani să plătească dobânzile împrumuturilor.

Investiții în titluri de stat păreri – riscuri

Cu alte cuvinte, au pierdut jumătate din capitalul principal investit inițial. Însă pierderea totală (inclusiv de dobânzi, deoarece și acestea au fost reduse) a fost de circa 70%-75% din valoarea inițială.

Însă, dincolo de astfel de evenimente rare, titlurile de stat rămân instrumente financiare cu un grad de risc redus, tocmai deoarece un stat dispune de mai multe resurse de a ieși din impas decât o companie, de pildă.

Investiții în titluri de stat păreri – câștiguri

Un alt aspect pe care trebuie să îl aveți în vedere înainte de a cumpăra titluri de stat se referă la dobânzile propriu-zise oferite de Ministerul Finanțelor. De regulă, titlurile de stat pentru populație precum Tezaur sau Fidelis au dobânzi mai bune decât cele oferite de bănci pentru depozitele bancare, însă mai mici decât randamentul pe care l-ați putea obține investind în ETF-uri.

Astfel, cele mai multe instituții de credit oferă dobânzi de circa 5-6% pentru depozitele la termen. În schimb, ETF-urile pe acțiuni americane (precum cele pe indicele S&P 500) pot aduce un randament de peste 10% pe an. În plus, există și diverse ETF-uri sectoriale sau dedicate unor piețe nișate, care pot aduce câștiguri și mai mari, de 20% pe an sau chiar peste, însă în acest caz și riscurile asociate sunt mult mai ridicate.

Foto: nattanan23 / pixabay.com

Ce dobânzi au titlurile de stat Tezaur și Fidelis

Din punctul de vedere al randamentului, titlurile de stat Tezaur și Fidelis se regăsesc între dobânzile oferite de bănci și câștigurile ce se pot obține din instrumente financiare precum ETF-urile sau acțiunile.

De exemplu, cea mai recentă emisiune de titluri de stat Tezaur, lansată de Ministerul Finanțelor în luna februarie 2026, oferă o rată anuală a dobânzii de 6,10% pentru titlurile cu maturitate la 1 an, de 6,55% pentru cele cu maturitate la 3 ani și de 7% pentru cele cu maturitate la 5 ani.

Investiții în titluri de stat păreri – dobânzi

În ceea ce privește titlurile de stat Fidelis, cea mai recentă emisiune lansată a oferit următoarele dobânzi:

6,15% pe an pentru titlurile de stat în lei cu maturitate la 2 ani;

6,75% pe an pentru titlurile de stat în lei cu maturitate la 4 ani;

7,25% pe an pentru titlurile de stat în lei cu maturitate la 6 ani.

Investiții în titluri de stat păreri – răscumpărarea titlurilor Tezaur

Un aspect important de subliniat este că, dacă ați cumpărat titluri de stat Tezaur, însă aveți nevoie de bani înainte de scadență (maturitate), atunci puteți să depuneți o cerere de răscumpărare către autoritățile statului prin care să solicitați banii înapoi.

Veți primi tot capitalul investit inițial înapoi, însă trebuie să știți că, în acest caz, veți pierde dobânda.

Investiții în titluri de stat păreri – tranzacționarea pe bursă

În ceea ce privește titlurile de stat Fidelis, acestea pot fi vândute pe Bursa de Valori București (cele Tezaur nu se tranzacționează la BVB). Așadar, investitorii care nu mai vor să aștepte până la maturitate deoarece au nevoie de bani pot să vândă titlurile de stat Fidelis pe piața secundară către un alt investitor.

Investiții în titluri de stat păreri – suma minimă de subscriere

În cazul titlurilor de stat Fidelis denominate în lei, pragul minim tipic de subscriere cerut de stat este de 5.000 de lei (reprezentând 50 de titluri a câte 100 lei fiecare). Pentru emisiunile standard în euro, pragul minim este 1.000 euro (10 titluri de 100 euro).

În schimb, titlurile de stat Tezaur sunt mult mai accesibile, pragul minim de subscriere fiind de 1 leu, aceasta fiind valoarea nominală a unui titlu de stat Tezaur. Trebuie menționat însă că, pentru achiziționarea de titluri de stat în cadrul unei emisiuni prin intermediul platformei ghiseul.ro, investitorul poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni, cu condiția încadrării în plafonul minim de 1.000 lei pentru o subscriere.

Foto: nattanan23 / pictavio / pixabay.com

Dacă acest articol despre investiții în titluri de stat păreri vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:

Investiții în titluri de stat Fidelis. Ghid cu exemple de dobânzi

Investiții în titluri de stat Tezaur. Ghid cu exemple de dobânzi

Ce valoare au titlurile de stat Tezaur și Fidelis. Nominală vs de piață

Ce dobândă primesc la 10000 euro. Depozite sau titluri de stat

Ce dobândă au titlurile de stat Tezaur și Fidelis, în lei sau în euro

Riscuri investiții în titluri de stat. La ce să fie atent un investitor

Tezaur vs Fidelis – diferențele dintre cele 2 tipuri de titluri de stat

Impozitarea veniturilor din titluri de stat. Ce prevede Codul fiscal