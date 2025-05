Investiții în lingouri de aur. Ghid cu evoluția prețului, avantaje

În perioade de instabilitate politică și economică, unii investitori aleg să își protejeze economiile prin investiții în lingouri de aur, deoarece prețul aurului tinde să fie mai stabil de-a lungul timpului.

Utilizările aurului în industrie

Deoarece aurul este un metal extrem de important pentru multe industrii, ca de exemplu pentru fabricarea de semiconductori, cip-uri și numeroase electronice, cererea pentru aur continuă să fie foarte ridicată, ceea ce a menținut prețul aurului foarte sus în ultimii ani. Diverși specialiști au arătat în ultima perioadă că se așteaptă ca această tendință să se păstreze, ceea ce ar însemna că aurul ar putea fi o investiție bună pe termen lung.

Aurul este un metal ce are numeroase calități care îl fac un element ideal pentru o serie de aplicații industriale. Astfel, acesta are o maleabilitate ridicată, este ductil (se poate prelucra în fire sau în foi foarte subțiri), este rezistent la coroziune și la majoritatea celorlalte reacții chimice și are o conductivitate electrică bună. Datorită tuturor acestor caracteristici, aurul este folosit pe scară largă la fabricarea conectorilor electrici rezistenți la coroziune din toate tipurile de dispozitive computerizate.

Aurul mai este utilizat și pentru ecranarea radiației infraroșii, în fabricarea sticlei colorate și pentru restaurarea dinților. Anumite săruri de aur sunt utilizate ca agenți antiinflamatori în medicină, potrivit Wikipedia.org.

Investiții în lingouri de aur – cum a evoluat prețul aurului

În anul 2025, prețul aurului a ajuns la cel mai ridicat nivel din istorie. În data de 22 aprilie 2025, o uncie de aur a ajuns să coste 3.496 de dolari (1 uncie = 28,35 grame), ceea ce înseamnă că 1 gram de aur valora la acea dată 123 de dolari. În prezent, la data de 6 mai, prețul pentru o uncie de aur era de 3.396 de dolari, adică 1 gram valora circa 120 de dolari (aproximativ 105 euro).

Prețul aurului a crescut constant de-a lungul anilor. De exemplu, în urmă cu 10 ani, o uncie de aur valora puțin peste 1.000 de dolari, în vreme ce în 2020 prețul aurului depășea pentru prima dată în istorie pragul de 2.000 de dolari pentru o uncie. Pentru comparație, la mijlocul anilor ’70, prețul aurului era de circa 250 de dolari/uncie.

Ce greutate au lingourile de aur

Dacă doriți să faceți investiții în lingouri de aur, este important să vă documentați bine înainte și să cumpărați astfel de produse doar de la vânzătorii autorizați în acest sens.

Lingourile de aur pentru investiții sunt inscripționate cu o serie de informații privind puritatea aurului, greutatea, numărul de serie unic și producătorul.

În ceea ce privește greutățile lingourilor, pe piață sunt disponibile lingouri de aur de diferite tipuri: 12,5 kilograme, 1 kilogram, 250 de grame, 100 de grame, 50 de grame, 1 uncie, 20 de grame, 10 grame și chiar și mai mici, de 5 grame, 2,5 grame, 2 grame sau 1 gram. Pe piața locală, cel mai mare lingou de aur de investiții distribuit pe scară largă cântărește 100 de grame.

Deoarece fiecare lingou presupune costuri de producție și logistică, prețul pe gramul de aur este mai bun atunci când se achiziționează lingouri mai mari. În schimb, lingourile mici permit divizarea investiției, iar deținătorii își pot vinde, la nevoie, doar o parte din ele dacă au nevoie de cash, fără să fie obligați să renunțe la toată investiția.

Investiții în lingouri de aur – avantaje

După cum arată specialiștii Magnor, o companie ce oferă o platformă pentru tranzacționarea metalelor prețioase, a bijuteriilor, produselor de lux și electronicelor, aurul își menține valoarea de-a lungul timpului, iar această valoare monetară ridicată nu este influențată de inflație sau de alte schimbări politice sau economice care afectează de obicei monedele. Prin urmare, chiar și în momente de criză, lingourile de aur își păstrează valoarea.

Astfel, aurul reușește să își păstreze puterea de cumpărare pe termen lung și nu este legat de dinamica majorității celorlalte instrumente, ceea ce îl face un mijloc adecvat de diversificare a economiilor, notează și Tavex, o companie care se ocupă de comercializarea aurului și argintului de investiții.

Un alt avantaj este că nu are risc de contrapartidă, în sensul că investitorul cumpără un instrument durabil a cărui valoare nu depinde de o altă persoană sau instituție. Aurul este independent de state, valute, productivitate și rating de credit, se arată și într-un ghid realizat de BCR, una dintre băncile din România care comercializează lingouri de aur.

Investiții în lingouri de aur – beneficii

În plus, lingourile de aur sunt foarte lichide, ceea ce înseamnă că în caz de nevoie pot fi vândute rapid pentru numerar, atât în străinătate, cât și în România. BCR mai notează că aurul este un activ de rezervă foarte bun, iar băncile centrale le recomandă investitorilor să dețină între 5 și 10% din portofoliul pe termen lung în metale prețioase.

Un alt avantaj este că, spre deosebire de bijuteriile din metale prețioase, aurul de investiții sub formă de lingouri este scutit de TVA.

Foto: istara / pixabay.com

Dacă acest articol despre investiții în lingouri de aur vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:

Cele mai bune investiții pe termen lung. Exemple de randamente

ETF-uri cu acumulare. Listă cu 11 fonduri tranzacționate la bursă

ETF-uri cu dividende. 6 exemple și ghid cu explicații

Cele mai populare ETF-uri. 4 mari fonduri tranzacționate la bursă

ETF-uri S&P 500. Listă cu 24 de fonduri tranzacționate la bursă

Ce este indicele S&P 500. Listă cu 62 de companii din indice