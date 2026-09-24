Investiție turcă în România, într-o fabrică de uși și ferestre

Grupul turc Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. a înființat în România compania Europen SRL, deținută integral, în cadrul planului de dezvoltare a unei facilități de producție pentru uși și ferestre pe dimensiuni speciale, potrivit informațiilor comunicate de companie.

Europen a anunțat în a doua parte a lunii august că intenționează să construiască în România o unitate de producție pentru uși și ferestre și că va înființa în acest scop o companie deținută integral de grup. Compania a precizat că proiectul urmărește creșterea capacității de producție și a volumului vânzărilor pe piețele europene.

Europen a anunțat finalizarea procedurilor de constituire a societății românești Europen SRL, cu un capital social de 3 milioane de euro. Datele disponibile în România indică faptul că societatea a fost înregistrată la 16 septembrie 2026, cu sediul în Cluj-Napoca, județul Cluj.

În decembrie 2025, Europen preciza că dispune de o capacitate de producție de aproximativ 850.000 de unități pe an pentru uși și ferestre și că urmărește creșterea acesteia la 1,5 milioane de unități pe an. Compania anunțase atunci o investiție de 5 milioane de euro pentru extinderea capacității, cu finalizarea investiției prevăzută pentru 2026 și punerea în funcțiune în 2027.

Europen preciza, de asemenea, că producția existentă de uși și ferestre era destinată integral exporturilor către Europa. Vânzările acestei categorii de produse erau estimate la aproximativ 70 de milioane de euro anual, reprezentând circa 45% din cifra de afaceri, iar compania urmărea ca acestea să ajungă la 120-130 de milioane de euro până la sfârșitul anului 2029.

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