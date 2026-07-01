Fabrică de transformatoare, inaugurată la Botoșani – investiție de 20 mil. euro

Electro-Alfa International, producător român de echipamente electrice şi furnizor de servicii EPC (Engineering, Procurement, and Construction) şi IT, şi grupul german SGB-SMIT, unul dintre principalii producători de transformatoare de distribuţie şi de putere, au inaugurat oficial miercuri fabrica de transformatoare SGB-ALFA din Botoşani, în urma unei investiţii de aproximativ 20 milioane de euro.

Inaugurarea fabricii, cu rol strategic pentru industria energetică din regiune, marchează finalizarea uneia dintre cele mai semnificative investiţii industriale realizate în Botoşani în ultimii ani şi reprezintă o nouă etapă în dezvoltarea Electro-Alfa International.

La 35 de ani de la înfiinţare, compania îşi consolidează în continuare poziţia pe piaţa europeană prin parteneriatul strategic cu SGB-SMIT Group, se arată într-un comunicat al companiei.

„Inaugurarea fabricii SGB-ALFA este o realizare recentă importantă a Electro-Alfa International, atât pe plan local cât şi pe plan internaţional. De la o companie locală, am construit în 35 de ani, pas cu pas, o companie competitivă, iar astăzi parteneriatul cu SGB-SMIT Group confirmă maturitatea şi capacitatea noastră de dezvoltare. Împreună deschidem noi oportunităţi de creştere, accesăm pieţe externe şi contribuim la dezvoltarea unei industrii energetice moderne, cu rădăcini solide în România”, a declarat Gheorghe Ciubotaru, preşedinte şi Fondator Electro-Alfa International, citat de News.ro.

Producţia la SGB-ALFA a început în iulie 2025, până acum fiind fabricate deja peste 1.300 de transformatoare pentru clienţi de pe pieţele europene. Unitatea are în prezent aproximativ 100 de angajaţi şi se estimează că până în 2027 unitatea va crea peste 200 de locuri de muncă directe. Valoarea investiţiei este estimată la peste 20 milioane euro, potrivit oficialilor companiei.

„Inaugurarea de astăzi a SGB ALFA la Botoşani reprezintă un moment de referinţă al investiţiei strategice prin care ne consolidăm prezenţa în Europa. Împreună cu Electro-Alfa International, combinăm expertiza noastră globală în domeniul transformatoarelor cu competenţele locale solide pentru a crea o platformă competitivă şi scalabilă, capabilă să raspundă nevoilor clienţilor noştri. Acest parteneriat ne permite să răspundem mai eficient cererii tot mai mari de infrastructură energetică fiabilă şi să contribuim la dezvoltarea şi modernizarea sistemelor energetice din întreaga Europă”, a declarat Holger Ketterer, Group CEO al SGB-SMIT Group.

Noua unitate produce transformatoare pentru operatorii de distribuție a energiei

Noua unitate produce transformatoare de distribuţie imersate în ulei, cu puteri cuprinse între 50 kVA şi 1.000 kVA, destinate operatorilor de distribuţie a energiei electrice şi clienţilor industriali din România şi din pieţele europene. Investiţia include facilităţi moderne de producţie, laboratoare de testare şi infrastructură logistică, permiţând companiei să răspundă cererii în creştere pentru echipamente destinate proiectelor energetice din întreaga regiune.

Acţiunile Electro-Alfa International sunt tranzacţionate pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti. Compania a finalizat cu succes o ofertă publică iniţială în februarie 2026, atrăgând venituri nete de 544,3 milioane lei. În prezent, capitalizarea bursieră a companiei depăşeşte 2,2 miliarde de lei.

Electro-Alfa International este o companie cu capital majoritar românesc, recunoscută ca unul dintre principalii jucători în domeniul echipamentelor electrice de medie şi joasă tensiune, al proiectelor EPC (inginerie, achiziţii şi execuţie), precum şi al soluţiilor de eficienţă energetică.

Compania este implicată activ în modernizarea infrastructurii critice în sectoare precum distribuţia de energie, transportul feroviar, industria nucleară şi energia regenerabilă, operând cinci unităţi de producţie.

SGB-SMIT Group este unul dintre liderii europeni în producţia de transformatoare de putere şi distribuţie, cu unităţi de producţie şi centre de competenţă în Europa, Asia şi America de Nord. Grupul furnizează soluţii pentru operatori de reţele, industrie, energie regenerabilă şi infrastructura critică.

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