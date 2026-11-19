Consiliul Județean Hunedoara, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și ADR Vest au semnat miercuri cinci contracte de finanțare, în valoare totală de 176,9 mil. lei, pentru proiecte de regenerare și reconversie urbană a ansamblului istoric Mina Petrila, ca parte a finanțărilor acordate prin Programul Tranziție Justă 2021-2027, menit să diversifice economia județelor celor mai afectate de tranziția energetică.

Cele cinci proiecte vizează consolidarea și refuncționalizarea Puțului Centru, realizarea unui Hub Integrat Socio-Cultural, regenerarea și revitalizarea urbană a perimetrului ansamblului, crearea infrastructurii verzi și înființarea unui centru de creativitate și inovare Robotics Hub.

Contractele au fost semnate în prezența lui Alexandru Ghigiu (foto centru), ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. În cadrul vizitei de lucru, ministrul a vizitat și Complexul Energetic Petrila, acolo unde este în derulare o investiție în producția de componente pentru sectorul energiilor regenerabile și în sisteme de stocare.

Petrila atrage noi investiții în locul sectorului minier

Mai exact, compania Wind Power Energy, parte din grupul Monsson, dezvoltat de Emanuel Muntmark, a împrumutat recent 9 mil. euro de la UniCredit pentru o fabrică de componente necesare în sectorul energiei regenerabile, conform Profit.ro. Și acest proiect, dezvoltat prin brandul RenewAcad, este realizat prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021-2027.

Investiția este însoțită de programe de pregătire profesională și măsuri menite să sprijine integrarea pe piața muncii a persoanelor provenite din comunitățile afectate de tranziția energetică.

În aceeași locație, RenewAcad se pregătește să pună în funcțiune, până la finalul anului, o instalație de stocare a energiei electrice de 20 MWh, care va intra în teste în perioada imediat următoare.

Mina Petrila a fost închisă în 2015, după 156 de ani de activitate, în conformitate cu angajamentele autorităților de la București de a închide, la acel moment, minele neprofitabile.

Acum, cea mai veche exploatare minieră din bazinul carbonifer renaște sub o formă nouă și autoritățile locale cred că s-ar putea transforma într-un pol de cultură, memorie industrială și inovare, scrie Vocea Hunedoarei.

Cele cinci proiecte de investiții pentru Petrila

Puțul Centru – 44,6 mil. lei. Ce presupune : Consolidarea, punerea în valoare și refuncționalizarea Puțului Centru (corpurile de clădire C11+C20 – hala și turnul), monument istoric din grupa valorică B (LMI HD-II-m-B-21106.05), emblemă arhitecturală și identitară a Văii Jiului.

: Consolidarea, punerea în valoare și refuncționalizarea Puțului Centru (corpurile de clădire C11+C20 – hala și turnul), monument istoric din grupa valorică B (LMI HD-II-m-B-21106.05), emblemă arhitecturală și identitară a Văii Jiului. Regenerare și revitalizare urbană – 44,6 mil. lei. Ce presupune: Lucrări complexe de regenerare și revitalizare urbană în perimetrul Ansamblului „Exploatarea Minieră Petrila”, menite să redea siguranța, accesibilitatea și atractivitatea întregului sit.

Lucrări complexe de regenerare și revitalizare urbană în perimetrul Ansamblului „Exploatarea Minieră Petrila”, menite să redea siguranța, accesibilitatea și atractivitatea întregului sit. Infrastructură verde – 39,9 mil. lei. Ce presupune: Crearea unei infrastructuri verzi moderne în perimetrul Ansamblului „Exploatarea Minieră Petrila”, aliniată obiectivelor europene de decarbonizare și tranziție ecologică.

Crearea unei infrastructuri verzi moderne în perimetrul Ansamblului „Exploatarea Minieră Petrila”, aliniată obiectivelor europene de decarbonizare și tranziție ecologică. Robotics Hub – 27,6 mil. lei. Ce presupune: Înființarea unui centru de creativitate și inovare Robotics Hub, prin consolidarea, reabilitarea și punerea în valoare a obiectivelor C4 (Stația Ventilatoare Centru), C12 (Casa Mașinii la skip nou) și C18 (Puțul nou cu skip). Proiectul aduce tehnologiile viitorului în inima unui fost sit industrial.

Înființarea unui centru de creativitate și inovare Robotics Hub, prin consolidarea, reabilitarea și punerea în valoare a obiectivelor C4 (Stația Ventilatoare Centru), C12 (Casa Mașinii la skip nou) și C18 (Puțul nou cu skip). Proiectul aduce tehnologiile viitorului în inima unui fost sit industrial. Hub Integrat Socio-Cultural – 20,1 mil. lei. Ce presupune: Consolidarea, reabilitarea și punerea în valoare a clădirilor C6 (Stația de salvare – Muzeul Salvatorului Minier), C29 (Stația pompe – Centrul Cultural Pompadou) și C10 (Dispensarul Nou), pentru crearea unui spațiu dedicat memoriei, educației și culturii contemporane.

***