Qatar blochează planurile Volkswagen de a produce armament împreună cu o companie israeliană

Planurile Volkswagen de a încheia un acord cu compania israeliană de apărare Rafael pentru utilizarea uzinei din Osnabrück în scopul producerii de armament întâmpină dificultăţi din cauza opoziţiei exprimate de Qatar, unul dintre cei mai importanţi acţionari ai constructorului auto german, relatează Reuters.

Fondul suveran al Qatarului, Qatar Investment Authority (QIA), deţine aproximativ 17% din drepturile de vot ale Volkswagen şi este al treilea cel mai mare investitor al grupului. Sursele au declarat că reprezentanţii Qatarului au ridicat obiecţii privind colaborarea cu Rafael, pe fondul relaţiilor complicate dintre statul din Golf şi Israel.

Situaţia riscă să întârzie unul dintre proiectele importante ale Volkswagen în cadrul programului său de restructurare. Grupul german încearcă să găsească soluţii pentru fabricile afectate de scăderea cererii de automobile în Europa, inclusiv prin parteneriate cu companii din industria apărării.

Uzina din Osnabrück se numără printre unităţile care operează sub capacitate, iar conducerea Volkswagen analizează de mai mult timp opţiuni pentru valorificarea facilităţilor disponibile.

Interesul industriei de apărare pentru capacităţile de producţie ale constructorilor auto europeni a crescut semnificativ în ultimii ani, pe fondul majorării cheltuielilor militare în Europa şi al cererii sporite de echipamente de apărare.

Volkswagen, Consiliul de Supraveghere al companiei şi Qatar Investment Authority au refuzat să comenteze informaţiile. Nici Rafael nu a făcut declaraţii publice pe această temă.

Posibila colaborare dintre Volkswagen şi Rafael ar reprezenta un nou exemplu al apropierii dintre industria auto europeană şi sectorul apărării, într-un moment în care producătorii de automobile caută noi surse de venit şi modalităţi de utilizare a capacităţilor industriale disponibile.

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