Investigație a Comisiei privind modul în care platforma Booking combate escrocheriile și fraudele

Comisia Europeană deschide o investigaţie oficială asupra Booking.com, pentru a evalua modul în care platforma combate escrocheriile şi fraudele, anunță un comunicat al executivului UE.

Verificarea se va concentra pe listări frauduloase şi neconforme de locuri de cazare sau alte rezervări de călătorii, eventuale escrocherii care exploatează datele rezervărilor şi listări ce nu pot fi identificate uşor ca reclame.

Decizia Comisiei urmează unei investigaţii preliminare, care a inclus o analiză a rapoartelor de evaluare a riscurilor prezentate de Booking.com în 2026 şi în ultimii trei ani, informaţii publicate în rapoartele sale de transparenţă şi răspunsurile companiei la solicitările oficiale de informaţii ale Comisiei trimise la 23 septembrie 2025 şi 26 mai 2026.

”Astăzi, Comisia Europeană a iniţiat proceduri oficiale pentru a evalua dacă este posibil ca Booking.com să fi încălcat Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) prin faptul că nu a evaluat cu diligenţă sau nu a atenuat în mod eficace riscurile legate de listările frauduloase şi escrocheriile de phishing. Este posibil ca platforma să fi încălcat, de asemenea, Regulamentul privind serviciile digitale în ceea ce priveşte transparenţa, deoarece nu a etichetat în mod clar drept anunţuri acele anunţuri ale căror furnizori au plătit pentru o poziţie mai bună în rezultatele căutării afişate utilizatorilor”, precizează comunicatul Comisiei.

Booking.com a fost desemnată platformă online foarte mare în temeiul Regulamentului UE privind serviciile digitale la 25 aprilie 2023.

Obiectivele investigației

1. Listări frauduloase şi neconforme pe Booking.com

”Comisia va examina dacă furnizorul Booking.com a identificat şi a evaluat în mod corespunzător riscurile sistemice legate de diseminarea conţinutului ilegal. Listările false, cum ar fi pentru proprietăţile inexistente, frauda de uzurpare a identităţii şi ofertele de cazare neconforme, pot avea efecte negative asupra protecţiei consumatorilor”, menționează comunicatul.

Investigaţia va evalua, de asemenea, dacă platforma a pus în aplicare măsuri eficace pentru a atenua aceste riscuri, inclusiv prin eliminarea listărilor frauduloase şi neconforme.

În plus, Comisia anunţă că va investiga dacă furnizorul Booking.com a evaluat cu atenţie şi a abordat riscurile pe care înşelătoriile de tip phishing le prezintă pentru consumatori.

”În special, investigaţia se va concentra asupra riscurilor legate de modul în care datele privind rezervările şi oaspeţii sunt partajate cu furnizorii de servicii de cazare, precum şi asupra proiectării şi funcţionării serviciului de mesagerie al Booking.com”, se mai arată în comunciatul citat.

Comisia va examina, de asemenea, dacă societatea a instituit garanţii suficiente pentru a preveni utilizarea abuzivă a datelor pentru a efectua phishing şi a solicita plăţi frauduloase.

3. Listările plătite ce nu pot fi identificate în mod clar ca reclame

În cele din urmă, Comisia anunţă că va investiga dacă Booking.com respectă obligaţiile de transparenţă în materie de publicitate prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale.

Furnizorii de cazare îşi pot face anunţurile mai vizibile în rezultatele căutării Booking.com plătind un comision mai mare. Comisia va examina dacă, pentru fiecare reclamă afişată pe Booking.com, utilizatorii pot vedea cu uşurinţă cine este în spatele ei, cine a plătit pentru ea, de ce o văd şi cum pot modifica setările care determină ce reclame văd.

”În temeiul Regulamentului privind serviciile digitale, utilizatorii au dreptul să înţeleagă când şi în numele cui le este afişat un anunţ. Fără aceasta, ei nu pot şti dacă o listă apare în mod vizibil pentru că corespunde căutării lor sau pentru că furnizorul de cazare a plătit pentru această vizibilitate. Dacă ar fi dovedite, aceste deficienţe ar constitui încălcări ale articolelor 34 şi 35 din Regulamentul privind serviciile digitale, care obligă platformele online foarte mari şi motoarele de căutare foarte mari să identifice, să analizeze, să evalueze şi să atenueze riscurile sistemice; şi articolul 26 alineatul (1), care impune furnizorilor de platforme online să se asigure că utilizatorii pot identifica în mod clar reclamele şi informaţiile despre acestea”, precizează Comisia Europeană.

Etapele următoare

Comisia va efectua cu prioritate o investigaţie aprofundată, continuând să colecteze dovezi, de exemplu prin trimiterea de cereri suplimentare de informaţii, prin desfăşurarea de interviuri sau inspecţii.

”Deschiderea procedurilor oficiale împuterniceşte, de asemenea, Comisia să ia măsuri suplimentare de asigurare a respectării legislaţiei, cum ar fi măsuri provizorii şi decizii de neconformitate. De asemenea, Comisia este împuternicită să accepte angajamentele oferite de Booking.com pentru a remedia aspectele care fac obiectul procedurilor”, se mai aartă în comunicatul citat.

Deschiderea procedurii oficiale nu aduce atingere niciunui rezultat final sau niciunei decizii finale şi nici nu are un impact asupra acţiunilor de asigurare a respectării legislaţiei întreprinse de alte autorităţi în temeiul altor cadre de reglementare.

Contextul

Decizia Comisiei urmează unei investigaţii preliminare, care a inclus o analiză a rapoartelor de evaluare a riscurilor prezentate de Booking.com în 2026 şi în ultimii trei ani, informaţii publicate în rapoartele sale de transparenţă şi răspunsurile companiei la solicitările oficiale de informaţii ale Comisiei trimise la 23 septembrie 2025 şi 26 mai 2026.

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