Comisia deschide o investigație privind modificarea planului de restructurare a CE Oltenia și amânarea închiderii capacităților de lignit

Comisia Europeană a deschis o investigație aprofundată pentru a evalua dacă modificările propuse de România la planul de restructurare al companiei energetice Complexului Energetic Oltenia sunt în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, anunță un comunicat al executivului Uniunii.

Investigația va verifica următoarele aspecte: viabilitatea pe termen lung a CEO, dacă ajutorul e proporțional, existența măsurilor pentru limitarea distorsiunilor concurenței, și dacă întârzierile sunt justificate, aspecte ce au analizate și pentru aprobarea planului inițial.

Investigația este o obligație procedurală în astfel de cazuri, nu implică existența unor îngrijorări speciale ale Comisiei legate noul plan.

În ianuarie 2022, Comisia a aprobat sub anumite condiții un ajutor de restructurare acordat de România în valoare de 2,66 miliarde euro (13,15 miliarde lei) pentru CE Oltenia, sprijinind planul de restructurare al acesteia pentru perioada 2021-2026.

Comisia a aprobat ajutorul de restructurare în temeiul Liniilor directoare privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate („Liniile directoare R&R”).

Investigația Comisiei

În decembrie 2025, România a notificat un plan de restructurare modificat, care prevede o creștere a ajutorului de restructurare de la 2,66 miliarde euro la 2,86 miliarde euro și o prelungire a perioadei de restructurare cu trei ani, până la sfârșitul anului 2029.

Conform României, motivul prelungirii este implementarea întârziată a noilor centrale electrice bazate pe energie solară și gaz, ceea ce, la rândul său, a amânat eliminarea treptată a capacităților existente de lignit ale CE Oltenia.

România susține că există un risc pentru securitatea aprovizionării în regiune, din cauza situației geopolitice actuale.

România, prin intermediul CE Oltenia, este principalul furnizor de energie electrică pentru Republica Moldova vecină și unul dintre furnizorii de energie pentru Ucraina.

Obiectivele investigației

În această etapă, pe baza informațiilor furnizate de România, Comisia trebuie să verifice dacă planul de restructurare revizuit este compatibil cu normele UE privind ajutoarele de stat. Prin urmare, Comisia a decis să deschidă o investigație aprofundată pentru a evalua, în special:

dacă durata prelungită a planului este rezonabilă și dacă planul conduce în continuare la restabilirea viabilității pe termen lung a CE Oltenia;

dacă contribuția CE Oltenia, a investitorilor sau a instituțiilor financiare la costurile de restructurare majorate este suficientă pentru a asigura proporționalitatea ajutorului;

dacă România ar pune în aplicare măsuri suplimentare adecvate pentru a limita denaturările concurenței create de ajutorul suplimentar;

dacă întârzierile în implementarea etapelor cheie ale planului de restructurare al CE Oltenia au fost în afara controlului CE Oltenia sau al României.

Deschiderea unei investigații aprofundate oferă României și părților terțe interesate, inclusiv CE Oltenia, posibilitatea de a prezenta observații. Aceasta nu prejudeciază rezultatul investigației.

Context

CE Oltenia este o companie publică românească activă în extracția lignitului și producerea de energie electrică. Statul român controlează CE Oltenia (87,48% din acțiuni), în timp ce fondul de investiții Fondul Proprietatea (11,81%) și alte companii publice dețin restul.

CE Oltenia este unul dintre principalii angajatori (peste 8.000 de salariați) într-o regiune cu rate ale șomajului constant peste media națională.

Liniile directoare privind ajutoarele pentru salvare și restructurare acordate întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate permit statelor membre să sprijine companiile aflate în dificultate, în anumite condiții stricte. În special, atunci când ajutorul de restructurare a fost aprobat, statul membru vizat poate, în timpul perioadei de restructurare, să solicite Comisiei să accepte modificări ale planului de restructurare și ale cuantumului ajutorului.

Planurile succesive de reorganizare a CE Oltenia

Planul inițial a fost aprobat condiționat în ianuarie 2022, cu un ajutor de stat de 2,66 miliarde euro (circa 13,15 miliarde lei), pentru perioada 2021-2026.

Întârzierile în implementarea acestuia și contextul geopolitic (securitatea energetică, furnizări către Republica Moldova și Ucraina, pe fondul războiului) au dus la modificarea acestui plan, pe următoarele componente:

Majorarea ajutorului de stat, de la 2,66 miliarde euro la 2,86 miliarde EUR, pentru a acoperi costurile suplimentare generate de întârzieri. Ajutorul include granturi, împrumuturi și alte forme de sprijin de la statul român, cu accent pe creșterea contribuției proprii a CEO (de la investitori sau instituții financiare) pentru a asigura proporționalitatea.

Prelungirea perioadei de restructurare cu trei ani, până la sfârșitul lui 2029 (față de 2026 inițial). Motivul principal: întârzieri în construirea noilor capacități de producție pe bază de energie solară și gaze naturale, care au amânat eliminarea graduală a centralelor pe lignit (cărbune brun).

Un set de măsuri de eficientizare și optimizare ce include disponibilizări de personal, tăieri de costuri și reorganizare pentru economii estimate la circa 440 milioane lei în 2026. Asta vine după pierderi de peste un miliard lei în 2025, cauzate în mare parte de cheltuieli cu certificate CO2 (peste două miliarde lei). Guvernul a aprobat recent (24 februarie) exceptări de la unele măsuri fiscale pentru a garanta continuitatea activității.

Investiții și tranziție energetică:

Construirea de centrale noi pe gaz și parcuri fotovoltaice (de exemplu, CCGT Ișalnița de 850 MW, menționat în planuri anterioare, dar întârziat).

Eliminarea treptată a capacităților pe lignit, cu menținerea unor grupuri ca rezervă până în 2029.

Accent pe securitatea aprovizionării, CEO fiind furnizor cheie pentru regiune.

Aspectele de mediu, problema amânării

Planul promovează decarbonarea, cu renunțare la cărbune în favoarea surselor regenerabile și gaz, aliniat la obiectivele UE. Însă întârzierile au amânat reducerea emisiilor, ceea ce ridică întrebări în investigație.

****