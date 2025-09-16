Daniel David, ministrul Educației – Despre liceu: ”La clasă trebuie să se prea nu mai puțin, ci mai relevant”. ”Reforma va permite continuitatea programelor duale în mediul universitar”

Reforma în educație va viza inclusiv posibilitatea continuării programelor duale din pre-universitar în mediul universitar, a declarat, marți, Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, în cadrul conferinței ”Capitalul uman: Educația – stringența economiei. Ce livrează sistemul de educație de la școală la universitate – pregătire, adecvare la economie, soluții la problema momentului” organizată de CDG.

”(Vrem) să asigurăm această continuitate între programele duale, pe care le dezvoltăm în zona învățământului pre-universitar, iar cei care vor dori să meargă mai departe să aibă oportunitate de învățământ dual și la nivel universitar. Și sunt câteva universități care au început astfel de programe pe care o să le susținem”, a spus ministrul Educației.

Potrivit ministrului, în ceea ce privește reforma învățământului liceal, s-a trecut de faza planurilor cadru și suntem în faza în care comisiile lucrează la conținului programelor.

”Ar trebui să predăm într-o logică în care să ne amintim că mai există și zona universitară”

”Am trecut dincolo de planurile cadru, suntem în faza în care avem comisiile care lucrează acum la conținutul programelor. Am încercat în acele comisii să prindem profesori din pre-universitar, din universitar, din zona academiei, astfel încât lucrurile să fie legate logic între ele.

Cei din universitar să știe unde se termină pre-universitarul în matematică sau în chimie și fizică, ca să știe ce preiau și duc mai departe la nivel de universitate. Am cerut celor din minister să asigure fiecărei comisii – și sper că au făcut acest lucru, altfel îi rog pe cei din comisii să îmi spună – prezentări de 2-3 modele de programe care există și în alte țări la care noi ne raportăm.

Mie mereu mi se spune că nu putem să renunțăm la nimic (din curriculum-ul liceal), că trebuie să predăm toate aceste lucruri. Eu le-am spus: să fie un model, de exemplu în chimie, din țările nordice, un alt model din zona latină, un model din zona anglo-saxonă, ca să ne uităm să vedem cum fac și alții programele respective și poate ne inspirăm și noi”, a explicat David.

Acesta a spus că nu trebuie neapărat ca profesorii să predea mai puțin, ci că trebuie să predea lucruri mai relevante.

”Ar trebui să predăm într-o logică în care să ne amintim că mai există și zona universitară. Nu trebuie să îi ducem pe copii, la nivel de liceu, într-o zonă în care îi facem academicieni. Nu știu cum o să rezulte lucrurile, dar am încredere că oamenii care sunt acolo vor veni cu programe adecvate. Vor avea cele 2-3 modele și am încredere că o să le adapteze. Nu trebuie să le copieze, dar ar trebui un pic să fie influențați din ce fac și alte țări. Să nu mi se spună încă o dată că nu se poate fără chestia respectivă, dacă în toate celelalte țări vestice se poate. Mai ales că mă uit la acest lucru: eu pot accepta faptul că liceul nostru trebuie să arate altfel, cu multe cunoștințe, să îi ducem pe copii în lucruri foarte avansate. Dar atunci să nu mai vedem în zona analfabetismului funcțional scoruri de 40%. Este clar că nu funcționează modelul”, a adăugat ministrul Educației Daniel David.

