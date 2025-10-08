Întrevedere Bolojan – Christophe Hansen, comisarul pentru agricultură: Investiții în diversificarea producției, dezvoltarea infrastructurii agricole, asocierea producătorilor locali

România are nevoie de investiții care să sprijine diversificarea producției, dezvoltarea infrastructurii agricole moderne și asocierea producătorilor locali, pentru a spori competitivitatea pe piață, a subliniat marți premierul Ilie Bolojan (foto dreapta), în cadrul unei întrevederi la Palatul Victoria cu Christophe Hansen (foto stânga), comisarul european pentru agricultură și alimentație.

Tot marți, premierul a avut o întâlnire cu reprezentanții marilor producători și procesatori din domeniul agricol despre modul în care Guvernul îi poate susține pentru a crește capacitățile de producție și a promova produsele românești pe piețele naționale și externe.

Vizita comisarului european pentru agricultură și alimentație a avut loc în contextul negocierilor privind noua Politică Agricolă Comună și Cadrul Financiar Multianual 2028–2034.

Premierul a arătat că este esențial ca viitoarea Politică Agricolă Comună să rămână echilibrată și să beneficieze de un buget adecvat, în condițiile în care unele state membre propun diminuarea fondurilor europene. El a subliniat că regulile de accesare a finanțărilor trebuie să fie realiste și adaptate nivelului de dezvoltare al fiecărui stat, pentru a asigura protecția fermierilor și accesul efectiv la resursele disponibile. De asemenea, România consideră că fondurile de coeziune și cele dedicate PAC trebuie să rămână distincte, având roluri complementare.

Consolidarea producției și procesării produselor agricole din România

În cadrul întrevederii, premierul Bolojan a subliniat necesitatea consolidării producției și procesării produselor agricole din România.

”Acesta a arătat că există deficite importante în anumite sectoare, precum producția de carne de porc, dar și în capacitatea de procesare, ceea ce face ca România să exporte materie primă și să importe produse finite. Premierul a evidențiat importanța investițiilor care să sprijine diversificarea producției, dezvoltarea infrastructurii agricole moderne și asocierea producătorilor locali, pentru a spori competitivitatea pe piață”, potrivit Guvernului.

Comisarul european Christophe Hansen a prezentat măsurile propuse pentru protejarea fermierilor europeni și pentru sprijinirea dezvoltării zonelor rurale, astfel încât acestea să devină mai atractive pentru noile generații. Accentul este pus pe susținerea fermelor mici și de familie, stimularea tinerilor fermieri, precum și sprijinirea exploatațiilor mari, inclusiv prin investiții în tehnologii moderne, cum ar fi sistemele de irigații.

Pachetul de propuneri privind Cadrul Financiar Multianual 2028–2034 a fost publicat de Comisia Europeană la 16 iulie 2025, iar negocierile urmează să se desfășoare pe parcursul a aproximativ doi ani.

Consultări cu reprezentanții producătorilor și procesatorilor

Premierul Ilie Bolojan a discutat astăzi, la Palatul Victoria, cu reprezentanți ai marilor producători și procesatori din domeniul agricol despre modul în care Guvernul îi poate susține pentru a crește capacitățile de producție și a promova produsele românești pe piețele naționale și externe.

”Vă mulțumesc pentru ceea ce faceți pentru economia românească, pentru că ați creat locuri de locuri de muncă și vă plătiți taxele la stat! Vreau să cunosc direct de la producători și procesatori din domeniul alimentar cu ce probleme se confruntă și să identificăm împreună politicile publice pe care Guvernul le poate promova pentru a crește și diversifica capacitatea de producție, a mări competitivitatea și pentru a susține produsele românești la export”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a adăugat faptul că o discuție pe aceste teme a avut și cu reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România, care și-au oferit disponibilitatea de a contribui la promovarea producătorilor români pe piețele externe.

Reprezentanții companiilor au punctat dificultățile cu care se confruntă în derularea proiectelor de investiții. Ei au apreciat deschiderea la dialog a prim-ministrului Ilie Bolojan și au arătat disponibilitatea de a continua consultările pentru identificarea unor soluții guvernamentale care să susțină creșterea capacității de producție și promovarea produselor românești în magazinele din țară și pe piețele externe.

La consultările de la Palatul Victoria, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, au mai participat șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Raul Gutin.

***