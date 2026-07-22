Intrarea în linie dreaptă a proiectului Neptun Deep împinge indicele BET la noi maxime – Petrom și Romgaz decolează

Indicii Bursei de Valori București (BVB) au închis puternic pe creștere ședința de tranzacționare de miercuri, cu referința BET în teritoriul noilor maxime istorice grație unui avans de +1,1%.



Evoluția BET din ultimele săptămâni s-a înscris în tendința începută în luna mai 2025, după încheierea alegerilor prezidențiale, tendință caracterizată de creșteri rapide și fulminante până în banda superioară Bollinger (vezi grafic mai jos), urmate de perioade de repaos și ”digerare în timp” a avansurilor – concept cunoscut și sub denumirea de ”corecții laterale”.



De la alegerile respective, valoarea referinței BET s-a mai mult decât dublat.

Neptun Deep, care va aduce încasări de miliarde de euro pentru Romgaz și Petrom, intră în linie – Primele molecule de gaz vor fi livrate în 2027

BET a reînceput de marți și miercuri să bată noi maxime istorice, lucru datorat în special evoluției acțiunilor OMV Petrom (SNP) și Romgaz (SNG), care intră în linie dreaptă cu cel mai mare proiect energetic al României din ultimele decenii, care va face din țara noastră cel mai mare producător de gaze din UE – lucru care va însemna încasări de miliarde de euro pentru cele două companii producătoare.

Acțiunile celor două companii au urcat doar miercuri cu +1,85% (Petrom), respectiv +4,8% (Romgaz), dar asta în contextul marcării unor profituri după ce avansul titlurilor la deschiderea de la BVB a fost și mai mare. Valorile tranzacționate miercuri se ridică la 34,59 milioane de lei în cazul acțiunilor Romgaz, în timp ce titlurile Petrom au cumulat tranzacții în valoare de 23,45 milioane de lei.

Ambele acțiuni se tranzacționează la maxime istorice, cu creșteri majore într-o perioadă extrem de scurtă de timp, respectiv cu o dublare a cotației acțiunii Petrom și chiar o triplare pentru valoarea acțiunii Romgaz față de momentul mai 2025 (vezi grafice mai jos).

Amintim că Petrom și Romgaz au anunțat marți finalizarea procesului de instalare a platformei offshore de procesare și tratare a gazelor naturale ce vor fi extrase din Marea Neagră. Platforma, intitulată Neptun Alpha, este epicentrul offshore al proiectului, aici fiind montate toate echipamentele și instalațiile care vor trata gazele naturale ce vor fi extrase din zăcăminte și care le vor direcționa către țărm.

Proiectul rămâne în grafic pentru începerea producției în 2027 și va contribui la consolidarea securității energetice a României și a regiunii. Infrastructura de producție a proiectului Neptun Deep include 10 sonde pe zăcămintele Pelican Sud și Domino, 3 sisteme de producție submarine, conducte colectoare asociate, o platformă offshore, o conductă de gaze naturale către Tuzla și o stație de măsurare a gazelor.

Bursa locală rămâne cuplată la tendințele internaționale, în ciuda instabilității politice

Evoluția bursei locale vine în contextul în care indicii americani au continuat evoluția cu noi maxime istorice în ultimele săptămâni și luni, în ciuda războiului din Iran, dar și în contextul în care pe piața locală se manifestă o serie de elemente structurale ce susțin evoluția ascendentă.

Pe de o parte, ETF-urile de la bursa locală (fonduri de acțiuni) se bucură de un interes tot mai mare din partea investitorilor mici ce împinge în sus prețul acțiunilor marilor companii listate (ETF-urile investesc urmărind componența indicelui BET și mai precis ponderea companiilor în indice, deci mai mulți bani se duc spre acțiunile companiilor mari), iar pe de altă parte teama de inflație produce un efect de îngrămădire pe bursă, unde investitorii caută să își plaseze economiile în active cu randament mai mare decât dobânzile bancare.

Asta în contextul în care inflația la lei a crescut masiv în ultimul an și leul e de așteptat să își piardă suplimentar din puterea de cumpărare din cauza datoriei publice în continuă creștere.

În același timp, marile fonduri de investiții, în special fondurile de pensii private, continuă să fie cumpărători structurali care rar vând și nu tranzacționează activ la niveluri mari.

În orice caz, valoarea tranzacționată miercuri a fost la nivel cumulat de 253,36 de milioane de lei, din care 213,27 milioane de lei au fost tranzacțiile cu acțiuni, iar aproape 13 milioane de lei au fost tranzacțiile cu obligațiuni. Cele mai tranzacționate acțiuni de la BVB au fost cele ale Romgaz, Banca Transilvania (TLV +0,22%) cu 23,66 milioane de lei și Petrom.

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