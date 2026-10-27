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Achiziţia și folosirea produselor şi serviciilor software ruseşti în instituţiile publice – interzisă până în 2036

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De Vladimir Ionescu

27 octombrie, 2026

Prelungirea interdicţiei de achiziţie, instalare şi utilizare a produselor şi serviciilor software ruseşti în instituţiile publice, până la 31 decembrie 2035, a fost adoptată de către Senat.

Legea merge la Camera Deputaţilor, care este for decizional.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, consideră decizia una ”critică”, în condițiile în care războiul de agresiune declanşat de Federaţia Rusă se poartă la fel de violent şi în spaţiul cibernetic.

„Un pas important pentru securitatea cibernetică a României. Am adoptat astăzi în Plenul Senatului o măsură esenţială pentru siguranţa naţională: prelungirea interdicţiei de achiziţie, instalare şi utilizare a produselor şi serviciilor software ruseşti în instituţiile publice până la 31 decembrie 2035. Proiectul iniţiat de deputatul Sebastian Burduja protejează infrastructura informatică a statului român în faţa riscurilor de securitate cibernetică şi asigură continuitatea cadrului de protecţie înainte de expirarea termenului iniţial care era 31 decembrie 2026”, a scris, luni seară, pe Facebook, preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

„România nu îşi poate permite vulnerabilităţi tehnologice sau breşe de securitate în infrastructura critică. Securitatea naţională nu este negociabilă, iar România trebuie să rămână ferm ancorată alături de partenerii săi din NATO şi Uniunea Europeană în combaterea tuturor formelor de agresiune hibridă”, a mai transmis Abrudean.

(Citește și: Video / Incendiul de la Carfil-Romarm, declanșat de o rețea de sabotaj coordonată de Rusia, anunță SRI – 2 persoane arestate în Germania)

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