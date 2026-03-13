Bursa zvonurilor printre marii traderi: Administrația Trump ar fi intervenit direct pe piețe să scadă prețul țițeiului – Șeful celei mai mari burse de mărfuri: ”Ar fi un dezastru de proporții biblice”

Mișcările extreme ale prețului petrolului din ultimele zile au alimentat o serie de speculații intense în rândul traderilor de energie, care spun că Ministerul de Finanțe al SUA ar fi intervenit pe piața futures a țițeiului, scrie Financial Times (FT).

Luni, petrolul Brent a urcat până la aproape 120 de dolari pe baril, înainte de a reveni abrupt sub 100 de dolari – la un moment dat s-a prăbușit la 81 de dolari.

Tim Skirrow, șeful departamentului de derivate de la compania de consultanță Energy Aspects, a spus pentru Financial Times că firma sa a primit în această săptămână mai multe apeluri privind posibilitatea ca guvernul american să fi fost în spatele unor tranzacții mari și inexplicabile din ultimele zile.

Guvernul american a mai intervenit în trecut pe alte piețe, precum piața valutară

„Clienții ne tot întrebau cine era marele vânzător”, a spus Skirrow.

„Speculația era că ar putea fi Trezoreria SUA”, a adăugat el, menționând că guvernul a mai intervenit în trecut pe alte piețe, precum piața valutară.

Rapidan Energy Group, o firmă de consultanță fondată de Bob McNally, fost consilier pe probleme energetice al Casei Albe, a afirmat săptămâna asta că, deși o astfel de mișcare a guvernului american ar fi „fără precedent”, ideea că Trezoreria SUA a vândut contracte futures pe petrol cu livrare imediată – shortând piața – începe să primească „mai multă atenție decât de obicei”.

„Având în vedere situația actuală de panică nu putem exclude complet acest scenariu”, au scris analiștii Rapidan într-o notă citată de FT

Trezoreria SUA a refuzat să comenteze speculațiile. FT mai adaugă că o persoană familiarizată cu modul de gândire al secretarului Trezoreriei Scott Bessent a spus că instituția nu a intervenit pe piața petrolului.

În același timp, un purtător de cuvânt al Departamentului Energiei a declarat că instituția nu a fost implicată în tranzacții cu derivate pe petrol și nici nu a dat indicații altor instituții guvernamentale în acest sens.

Alte acțiuni ale oficialilor guvernamentali au ridicat, de asemenea, semne de întrebare cu privire la intervenții pe piața petrolului în ultima săptămână.

Prețul petrolului a scăzut puternic, marți, după o postare pe X a secretarului american al Energiei, Chris Wright, care i-a surprins pe traderi. Wright a afirmat că marina SUA a escortat un petrolier prin Strâmtoarea Ormuz. Mesajul a fost șters după doar câteva minute, iar Casa Albă a negat ulterior că marina ar fi escortat o navă prin Strâmtoare.

John Evans, analist la brokerul petrolier PVM din Londra, a scris joi că nu este clar dacă postarea lui Wright a fost „încă un caz de incompetență totală sau, mai grav, o manevră deliberată”.

Wright a declarat joi că escorte navale pentru petroliere sunt puțin probabil să înceapă înainte de sfârșitul lunii martie.

Șeful Chicago Mercantile Exchange, cea mai mare bursă de mărfuri din lume: Intervențiile pe piața de derivate riscă un „dezastru biblic”

Șeful Chicago Mercantile Exchange Group (CME) a avertizat joi administrația Trump că riscă un „dezastru biblic” dacă încearcă să reducă prețurile petrolului prin intervenții pe piețele de derivate, în contextul războiului cu Iranul.

Terry Duffy, directorul executiv al CME Group, care administrează bursa unde se tranzacționează contractele futures pe petrol din SUA, a declarat la o conferință că încrederea în funcționarea pieței ar fi erodată dacă guvernul american ar interveni pe piața futures pentru a limita creșterea prețului petrolului.

„Piețelor nu le place când guvernele intervin în formarea prețurilor”, a spus Duffy, potrivit FT. O astfel de mișcare ar risca un „dezastru biblic” dacă investitorii și-ar pierde încrederea că piețele stabilesc prețul unor materii prime esențiale, a adăugat el.

Comentariile lui Duffy au venit după o relatare a Reuters potrivit căreia Trezoreria SUA ar analiza măsuri pentru reducerea prețurilor petrolului, inclusiv intervenții pe piața contractelor futures. Pe lângă Duffy, șeful TMX Group – compania-mamă a Bursei din Toronto – a anunțat că se opune oricărei posibile intervenții a guvernului SUA pe piața contractelor futures pe petrol, în contextul creșterii prețurilor la energie după conflictul din Iran.

Administrația Trump a anunțat miercuri eliberarea a 172 milioane de barili de petrol din rezerva strategică, într-o încercare de a preveni un șoc al prețurilor – cea mai recentă măsură pentru a limita creșterea petrolului.

Analiștii spun că administrația americană ar putea lua și alte măsuri pentru a proteja consumatorii americani, precum suspendarea temporară a taxelor federale pe benzină, relaxarea unor reguli de mediu privind combustibilii sau chiar interzicerea temporară a exporturilor de petrol din SUA.

