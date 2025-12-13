Celulă de criză la Iași / Internările și intervențiile chirurgicale, sistate la Spitalul de Urgență pentru Copii Sf. Maria – bacteria piocianic, descoperită în apă

La Spitalul pentru copii Sf. Maria din Iași au fost sistate internările și intervențiile chirurgicale programate, după ce analizele au indicat scăderi ale concentrației de clor rezidual din apa potabilă, iar anterior a fost identificată bacteria pioceanic.

Conform ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, care s-a deplasat la Iași: „Analizele efectuate de DSP Iași au evidențiat, în două rânduri, scăderi ale concentrației de clor rezidual liber – parametru esențial pentru asigurarea dezinfecției apei potabile – sub limita minim admisă. Această situație a favorizat colonizarea microbiologică a rețelei de apă din spital, motiv pentru care a fost necesară intervenția imediată a autorităților sanitare.”

Activitatea medicală a celui mai mare spital pentru copii din zona Moldovei a fost astfel temporar limitată, până la obținerea unor rezultate conforme din punct de vedere microbiologic și chimic.

„Am decis sistarea internărilor. Practic, doar urgențele majore pot fi internate, până luni, în unitatea sanitară. În București am inclus în procedură de criză două spitale: Spitalul Marie Curie și Spitalul Grigore Alexandrescu, unde vor fi redirecționați pacienții cu urgențe majore pentru tratament de specialitate. În spital (Sf. Maria – n.red.) va funcționa în continuare ambulatoriul de specialitate și zona de spitalizare de zi, plus internările care nu sunt chirurgicale”, a precizat Rogobete.

El a menționat că, la decizia Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) vor fi scoși din rezerva de stat 14.500 de litri de apă potabilă îmbuteliată destinați pacienților, aparținătorilor și personalului medical, pentru a asigura continuitatea activității în condiții de siguranță, până la remedierea completă a situației.

„DSP Iași a prelevat în această seară un nou set de probe de apă cât și de tegumente din Secția de Terapie Intensivă, Secția de Oncologie și alte secții din unitatea sanitară, pentru a avea un nou punct de încărcare vis a vis de încărcătura microbiologică. În această seară furnizorul de apă din Iași a prelevat probe în mai multe puncte din unitatea sanitară, privind concentrația de clor. Mâine, furnizorul de apă vor efectua o nouă dezinfecție a instalației de apă a unității sanitare, urmând ca luni DSP să recolteze noi probe pentru a ne asigura că încărcătura microbiană a scăzut și concentrația de clor este la un nivel optim”, a declarat Alexandru Rogobete.

Măsurile luate la Spitalul Sf Maria au un caracter strict preventiv și nu este vorba de un focar epidemiologic activ, susțin autoritățile.

Bacteria pioceanic descoperită în apă

Anterior, Ministerul Sănătății a anunțat că șapte din opt probe de apă prelevate de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria din Iași au fost necorespunzătoare pentru parametrul clor rezidual liber, valorile înregistrate fiind sub limita minimă admisă, potrivit buletinelor de analizele emise de DSP Iași.

Șase din cele opt probe au fost necorespunzătoare, prin depășirea valorilor de referință pentru numărul total de bacterii mezofile, iar în două din cele opt probe a fost identificată prezența bacteriei Pseudomonas aeruginosa (pioceanic), în valori peste pragul de referință admis.

„Pentru oameni obișnuiți ca noi, cu starea de sănătate bună, nu este niciun pericol. Dar pentru copii, organisme slăbite imunitar pot fi probleme. Riscurile sunt de infecție și deces. De aceea am decis aceste măsuri preventive”, a declarat presei Liviu Stafie, director interimar al DSP Iași.

Situația este monitorizată permanent de autoritățile sanitare, deciziile fiind luate exclusiv în interesul siguranței pacienților și al personalului medical.

„Ținând cont de situația actuală, DSP a repetat în această noapte probele luate din apă și de sanitație. Vom avea răspunsul la 24 de ore și la 72 de ore. Activitatea o facem periodic, dar acum spitalul ne-a anunțat că face dezinfecție totală. Așa că noi am luat probe și înainte și după acest demers”, adăugat directorul DSP Iași.

Celulă de criză și măsuri corespunzătoare

Autoritățile au organizat o celulă de criză și au decis mai multe măsuri:

La nivelul Ministerului Sănătății a fost constituită o celulă de criză, în care au fost integrate și coordonate Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie”, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Dr. Victor Gomoiu” (Complexul Pediatric București) și Spitalul Județean de Urgență Suceava. Aceste unități sunt în stand-by operațional și sunt pregătite să preia urgențele majore pediatrice, dacă situația o va impune, până la rezolvarea completă a situației de la Iași, a anunțat Rogobete.

Măsurile

„Sistarea internărilor și a intervențiilor chirurgicale programate, precum și limitarea temporară a activității medicale, până la confirmarea de către DSP a obținerii unor rezultate conforme”;

„Redirecționarea cazurilor critice din UPU către alte unități sanitare, pentru asigurarea continuității actului medical în condiții de maximă siguranță”;

„Aplicarea de urgență a unor măsuri suplimentare de dezinfecție cu substanțe clorigene, urmate de monitorizare și control microbiologic strict.”

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis „scoaterea din Rezerva de Stat a unei cantități de 14.500 de litri de apă potabilă îmbuteliată, destinată pacienților, aparținătorilor și personalului medical, pentru a asigura continuitatea activității în condiții de siguranță, până la remedierea completă a situației.”

