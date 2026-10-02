Intermediarul român din scandalul LNG-ului american susține că a fost adăugat la memorandum cu o zi înainte de semnare, la invitația Guvernului

Nova Power & Gas susține că a devenit parte a Memorandumului de Înțelegere pentru GNL, semnat la Atena la 7 noiembrie 2025, la invitația reprezentanților Transgaz, Guvernului României și Ministerului Energiei, compania afirmând că a primit forma documentului cu doar o zi înainte de semnare.

Într-un comunicat transmis joi, Nova precizează, de asemenea, că memorandumul era neangajant, a expirat la 5 februarie 2026 fără să se ajungă la vreun acord sau măcar la un draft de contract, iar cantitățile avute în vedere erau destinate în principal tranzitului, nu consumului intern al României.

De notat că Romgaz a analizat, în decembrie 2025 o propunere de achiziție de LNG american, în baza unui acord, urmat de un contract pe 20 de ani, propunere venită de la firma greacă Atlantic – See LNG Trade, care ar fi urmat să aducă gazele în Europa. La livrări urma să se adauge și un intermediar românesc, Nova Power & Gas, firmă implicată și în SMR-urile de la Doicești. Potrivit analizei Romgaz, prețul și riscurile erau prea mari pentru companie și stat, potrivit unui document citat de E-nergia.ro. Riscul maxim calculat atunci era o pierdere de peste 300 de milioane de euro pe an.

Concluzia scurtă a companiei de stat a fost: “Din perspectivă economică, comercială și strategică, semnarea unui astfel de Heads of Agreement sau a unui contract în termenii și condițiile actual propuse de acest Heads of Agreement NU ESTE JUSTIFICATĂ”, scrie în documentul citat de e-nergia.ro.

Nova Power & Gas mai susține în comunicatul de joi că, potrivit primei propuneri primite de la consorțiul greco-american, GNL-ul american ar fi avut, pentru 2026 și 2027, un preț de 30-35 euro/MWh, cu toate costurile de transport incluse, comparativ cu prețuri de 65 euro/MWh pentru 2026 și 58 euro/MWh pentru 2027 pe piața internă, conform cifrelor prezentate de Nova.

Informațiile vin în contextul în care scandalul momentului în România este cel legat de declarația ambasadoarei SUA din Grecia care a dat explicit de înțeles, într-o discuție la Atena din martie, dezvăluită de Wall Street Journal, că SUA s-au implicat în căderea guvernului Bolojan, în contextul în care România nu a semnat un contract de achiziție de LNG american care urma să fie livrat din Grecia.

Precizările Nova Power & Gas privind memorandumul de înțelegere pentru GNL

Referitor la Memorandumul de Înțelegere pentru GNL semnat la Atena pe 7 noiembrie 2025, Nova Power & Gas face următoarele precizări:

Discuțiile despre proiectul Coridorului Vertical pentru GNL au fost purtate de-a lungul mai multor ani de reprezentanții statelor direct interesate. Nova Power & Gas nu a participat niciodată la aceste discuții. Pe 6 noiembrie 2025, cu o zi înainte de semnarea memorandumului la Atena, Nova Power & Gas, care era prezentă în sala de conferințe (…sic! – n.r.), a fost invitată să devină parte a memorandumului de către reprezentanți ai Transgaz, ai Guvernului României și ai Ministerului Energiei, prin domnul secretar de stat Cristian Bușoi (FOTO). Invitația a fost motivată ca soluție la o situație de ultim moment, întrucât memorandumul trebuia semnat, alături de operatorul de transport, și de o companie care importă și exportă gaze naturale. Nova Power & Gas îndeplinea acest profil, având filiale în țările din jur și importând gaze majoritar din Bulgaria în ultimii ani. Forma memorandumului a fost primită de către Nova pe 6 noiembrie, după-amiaza, aspect care poate fi demonstrat prin corespondență. Compania a acceptat la rugămintea reprezentanților Guvernului României deoarece era vorba despre un document neangajant. (document anexat). Cantitățile de gaze estimate în memorandum erau destinate majoritar tranzitului, conform estimărilor transmise de alte țări, și nu consumului intern al României. În perioada următoare semnării memorandumului s-a lucrat la o estimare a nevoilor interne, care a indicat cantitățile și anii în care România ar fi deficitară. În discuțiile la care Nova Power & Gas a participat, importul pentru consum intern s-ar fi facut doar pentru anii in care rezulta un deficit in raport cu productia si consumul interne, respectiv perioada 2036-2049. (tabel anexat). Nova Power & Gas nu a discutat și nu a oferit cantități de GNL american niciunei alte firme. Romgaz a purtat discuții directe cu Atlantic-SEE LNG Trade, discuții din care Nova Power & Gas nu a făcut parte. Contrar percepției că este scump, gazul provenit din GNL american ar fi fost mult mai ieftin pentru 2026 și 2027, conform primei propuneri primite de la consorțiul greco-american. Astfel, pentru 2026 și 2027 ar fi rezultat un preț de 30-35 EUR/MWh, cu toate costurile de transport incluse. Pe piața internă, prețul este de 65 EUR/MWh pentru 2026 și de 58 EUR/MWh pentru 2027. În perioada de 90 de zile de valabilitate a Memorandumului nu s-a ajuns la niciun acord, nici măcar la un draft de contract. Memorandumul a expirat pe 5 februarie 2026. Nova Power & Gas are centrale proprii de producere a energiei pe gaz și un proiect de punere în funcțiune a unei noi centrale de 160 MW, a cărei primă etapă va intra în operare în decembrie 2026, precum și alte proiecte de centrale până în 2028 și un portofoliu larg de clienți. Compania are nevoie de gaz pentru nevoile proprii și a importat majoritar în ultimii ani, importul fiind mai ieftin decât gazul de pe piața internă. În continuare, compania este în discuții cu alți traderi americani pentru importul de GNL pentru nevoile proprii pe traseul Grecia-Bulgaria, lucru făcut și de alte companii din România.

Nova Power & Gas mai spune că poate pune la dispoziție, la cerere, și alte documente care atestă buna-credință și conduita corectă a companiei în legătură cu acest memorandum.

Prea mulți intermediari. Comparativ cu oferta către Romgaz, compania de stat din Polonia cumpără direct LNG de la companii americane – La livrări se adăuga și un intermediar românesc, Nova Power & Gas, firmă implicată și în SMR-urile de la Doicești

Ce a mai concluzionat echipa Romgaz care a analizat în decembrie și refuzat în ianuarie propunerea:

„Sunt necesare negocieri extensive în vederea asigurării fezabilității economice/comerciale, în primul rând în raport cu Heads of Agreement și ulterior în raport cu contractul ferm semnat în baza unui astfel de Heads of Agreement.

Fără modificarea termenilor și condițiilor Heads of Agreement într-o formă care să satisfacă interesele ROMGAZ, considerăm că nu este oportună semnarea acestuia. Mai mult decât atât, astfel de termeni și condiții trebuie negociați într-o formă finală care să asigure fezabilitatea și oportunitatea semnării unui astfel de contract ferm de către ROMGAZ.

Este necesară negocierea extinsă a Heads of Agreement, motivat de faptul că, în opinia ROMGAZ, este necesară implementarea unei strategii de aprovizionare flexibilă, aliniată la TTF, cu o pondere mai mare a producției interne și a contractelor regionale competitive. Or, în forma actuală, acest Heads of Agreement nu asigură premisele necesare și utile unei astfel de strategii.

Astfel, vom iniția discuții și negocieri cu compania Atlantic – See LNG Trade SA pentru a identifica și determina posibilitatea semnării acestui Heads of Agreement, în condițiile și termenii agreați de ROMGAZ.

Asigurăm faptul că ROMGAZ analizează, cu bună-credință și cu seriozitate, această operațiune și poate garanta semnarea unui Heads of Agreement sau a unui contract ferm pe termen lung cu Atlantic – See LNG Trade SA în condițiile în care, în urma negocierilor, sunt asigurate fezabilitatea și oportunitatea operațiunii, respectiv sunt protejate interesele strategice și economice ale ROMGAZ.”

Condițiile contractului de achiziție de gaze. Coridorul Vertical are miza de a înlocui gazul rusesc cu LNG american, dar la contract s-au adăugat prea multe interese/intermediari

Potrivit documentului văzut de e-energia.ro, companiei de stat românești i se oferea gaz adus în terminalul de la Alexandroupolis, Grecia, în baza unui contract pe 20 de ani, la un preț calculat în funcție de cotația de la Henry Hub – hubul american de gaze.

Costul estimat de Romgaz a fost în intervalul 33–42 de euro/MWh. Compania a arătat că, pentru perioada 2030–2040, curba forward TTF (hubul european de gaze din Olanda) este în intervalul 30–40 de euro/MWh, ceea ce „ar poziționa ROMGAZ peste nivelul pieței europene în scenariile de bază”.

„În funcție de combinația Henry Hub/TTF, ROMGAZ poate înregistra pierderi structurale de 50 până la 310 milioane de euro/an, cu profit doar în scenarii foarte favorabile (TTF ridicat, Henry Hub scăzut)”, arătau cei de la Romgaz. „În acest context, Heads of Agreement (GNL Henry Hub pe 20 de ani) ar lega ROMGAZ de o sursă relativ scumpă, într-o piață în care România devine exportator net (Neptun Deep plus alte proiecte interne)”, a mai arătat Romgaz.

Amintim că analiza a fost făcută în decembrie 2025, deci înainte de explozia prețurilor la gaze generată de conflictul din Golful Persic.

Un contract pe termen lung (20 de ani) leagă volume, bani și interese pentru două decenii

Amintim din nou și faptul că, la un eveniment de amploare din Atena, firma românească privată Nova Power and Gas (implicată și în proiectul SMR-urilor americane de la Doicești) și compania națională Transgaz au semnat un Memorandum de Înțelegere cu Atlantic – See LNG Trade. Nova ar fi trebuit să încheie un acord ferm de cumpărare până în februarie 2026, dar nu a mai făcut acest lucru.

În ianuarie, ministrul PSD al Energiei, Bogdan Ivan, a transmis scrisori către președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan în care le cere să semneze un acord guvernamental cu SUA pentru ca România să cumpere gaze din SUA prin intermediarul Nova Gas&Trade, potrivit G4 Media.

În februarie 2026, șefii Transgaz și Romgaz ar fi fost convocați la o teleconferință cu ministrul Bogdan Ivan, potrivit Hotnews.ro, care a scris că Ivan ar fi făcut presiuni asupra managementului Romgaz să cumpere LNG american – 1,5 miliarde de metri cubi pe an.

Romgaz a spus public că Ivan nu a făcut presiuni (Ministerul Energiei este acționarul majoritar al Romgaz), dar a spus atunci și că, în urma analizei sale, nu se justifică achiziția de LNG american.

Ivan a negat că ar fi făcut orice presiune și a spus că este victima unui atac politico-mediatic menit să submineze relația strategică și parteneriatul onest dintre România și Statele Unite.

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