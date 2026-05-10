Interimatul Guvernului Bolojan ar putea să dureze cel puțin până în iunie – ministrul Dragoș Pîslaru

Perioada de interimat a Guvernului Bolojan ar putea să dureze cel puţin până în luna iunie sau chiar mai mult, a declarat, sâmbătă, ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.

„Cred că lucrurile acestea trebuie să se sedimenteze, să se distileze, în perioada următoare. Ceea ce însă cred că e important e că vom avea o perioadă mai lungă de interimat decât se crede. Şi de aceea am spus şi mai devreme că s-ar putea să dureze cel puţin până în luna iunie şi chiar mai mult decât atât această perioadă în care partidele încearcă să caute o soluţie şi atunci e foarte important ca ţara să meargă înainte, ca să ducem mai departe lucrurile de care avem nevoie, mai ales, în ceea ce mă priveşte, obţinerea banilor europeni de care avem atât de mare nevoie”, a declarat ministrul Pîslaru.

Un guvern minoritar nu ar putea aplica o agendă reformistă

Un guvern minoritar ar fi o soluţie complicată și nu ar putea aplica o agendă reformistă, a explicat Dragoș Pîslaru:

„Ceea ce am afirmat este că îl susţin pe premierul Ilie Bolojan, pentru că eu cred că ceea ce se întâmplă acum este un val popular de susţinere pentru agenda de reforme care a fost mult timp amânată. Cred că în acest moment este foarte important să existe o coagulare, nu neapărat doctrinară, cât pentru ca în România să se facă lumină. Asta este agenda importantă: să vedem cum putem cheltui mai bine banul public, cum putem face reformele care să ne permită să tragem banii europeni, cum putem să împingem România către o agendă europeană corectă şi onestă şi nu să pretindem doar că facem acest lucru”, a spus Dragoş Pîslaru, întrebat dacă se înscrie în PNL.

Guvernul Ilie Bolojan a fost demis, pe 5 mai, printr-o moțiune de ceznură votată de PSD și AUR, precum și alte grupări suveraniste din Parlament, iar, deocamdată, nu s-a conturat nicio posibilă majoritate ce ar putea propune viitorul cabinet.

