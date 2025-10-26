Inteligența artificială în domeniul juridic. 5 aplicații ale AI

Inteligența artificială în domeniul juridic permite automatizarea a numeroase aspecte din activitatea avocaților și a altor specialiști, de la sarcinile standard până la asistarea în timpul unor analize complexe, permițându-le acestora să lucreze mai eficient, mai precis și mai inovator.

După cum se arată într-un ghid realizat de firma de audit KMPG, tehnologiile AI au potențialul de a schimba fundamental industria juridică nu doar prin creșterea eficienței și a vitezei proceselor juridice, ci și prin îmbunătățirea accesibilității, influențând toate aspectele sistemului juridic, de la consultanță juridică și procese operaționale la competențele avocaților.

Ce aplicații are inteligența artificială în domeniul juridic

Iată o serie de aplicații ale AI în domeniul juridic, ce pot ușura munca avocaților și a juriștilor, enumerate de firma de audit KMPG și de The Law Society, organismul profesional care reprezintă și sprijină avocații din Anglia și Țara Galilor:

1. Crearea și automatizarea documentelor juridice. Redactarea contractelor, a acordurilor sau a formularelor juridice a fost mult timp baza practicii juridice, însă instrumentele bazate pe inteligență artificială pot automatiza acum o mare parte din acest proces, utilizând șabloane predefinite pentru a genera documente precise și conforme, arată specialiștii The Law Society.

Astfel, software-urile bazate pe AI pot crea automat documente juridice, inclusiv contracte, cereri de chemare în judecată sau declarații de protecție a datelor. Prin introducerea datelor specifice, se pot genera documente personalizate care îndeplinesc cerințele legale, economisind resurse importante de timp. Această automatizare nu numai că reduce eroarea umană, dar îi eliberează și pe avocați pentru a se concentra pe aspecte mai strategice.

Cum poate fi folosită AI în sistemul juridic

2. Analiza și accesibilizarea documentelor și a conținutului juridic reprezintă o altă arie în care poate fi folosită inteligența artificială în domeniul juridic. Instrumentele dotate cu AI sunt capabile să analizeze volume mari de documente juridice pentru a extrage informații relevante, a identifica tendințe și a efectua evaluări ale riscurilor.

Chatboții și diverse alte sisteme AI pot analiza informații juridice complexe și le pot prezenta într-o formă simplificată, folosind totodată un limbaj ușor de înțeles de către nespecialiști. De asemenea, chatboții au marele avantaj că sunt disponibili non-stop și pot oferi consultanță cu privire la probleme juridice de bază, democratizând accesul la consultanță juridică.

Inteligența artificială în domeniul juridic – exemple de aplicații

3. Sprijin pentru cercetarea juridică. În mod tradițional, cercetarea juridică consumă mult timp, fiind nevoie ca avocații să examineze volume uriașe de jurisprudență, precedente și legislație.

Foto: geralt / pixabay.com

Însă AI poate sprijini avocații în cercetarea lor prin localizarea rapidă a textelor juridice, a jurisprudenței și a precedentelor relevante, reducând timpul necesar căutării informațiilor. Instrumentele de inteligență artificială pot analiza seturi mari de date în doar câteva minute, identificând informațiile relevante și rezumând conținutul esențial.

Inteligența artificială în domeniul juridic – listă de aplicații

4. Due diligence și evaluarea riscurilor (due diligence este un termen folosit pentru a descrie un proces amănunțit de investigare și verificare efectuat înainte de încheierea unui contract, a unei tranzacții comerciale sau a unui aranjament legal).

După cum notează sursa citată, due diligence este esențială în drept, dar poate necesita multă muncă. Inteligența artificială poate procesa și analiza rapid volume vaste de contracte, documente și alte surse de date, identificând potențialele riscuri și probleme de conformitate. Acest lucru sporește precizia due diligence și accelerează totodată procesul, permițând firmelor să preia mai mulți clienți fără a compromite calitatea.

Instrumente AI în domeniul juridic

5. Analiza predictivă. Potrivit specialiștilor The Law Society, poate cea mai interesantă aplicație a inteligenței artificiale constă în analiza predictivă. Astfel, inteligenta artificială poate analiza datele istorice pentru a prognoza rezultatele cazurilor, permițându-le avocaților să evalueze probabilitatea de succes și să își adapteze strategiile în consecință.

Capacitatea de a prezice rezultatele cazurilor pe baza informațiilor bazate pe date le oferă avocaților un instrument puternic pentru a anticipa provocările și a atenua riscurile din timp, mai notează sursa citată.

Foto: sergeitokmakov / geralt / pixabay.com

