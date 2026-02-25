Inteligența artificială în criminalistică. 6 aplicații

Inteligența artificială în criminalistică nu este menită să înlocuiască experții criminaliști, ci să îi asiste și să îi sprijine în activitatea profesională.

Ce este criminalistica

Criminalistica (forensic science) este știința care se ocupă cu cercetarea mijloacelor și cu elaborarea metodelor pentru prevenirea infracțiunilor, cu scopul de a examina probele judiciare în vederea descoperirii infracțiunilor săvârșite și a infractorilor.

După cum se arată în lucrarea „Artificial Intelligence in Forensic Sciences: A Systematic Review of Past and Current Applications and Future Perspectives”, criminalistica are rolul de a ajuta la administrarea corectă și promptă a justiției.

Astfel, un sistem medicolegal funcțional susține detectarea și investigarea infracțiunilor și prezintă în instanță martori experți certificați, prevenind astfel infracțiunile (prin stabilirea unor mijloace de detectare și pedepsire) și accidentele (cum ar fi abuzul de substanțe sau accidentele rutiere). Ca specializare medicală, criminalistica cuprinde atât medicina, cât și dreptul.

De-a lungul timpului, criminalistica a urmărit, preluat și introdus în practică toate inovațiile medicale și tehnologice, de la analiza genetică în laborator la revoluția digitală. Acum, inteligența artificială este și ea tot mai folosită în diferite domenii ale științelor criminalistice, de la identificarea umană la estimarea intervalului postmortem și estimarea diferitelor cauze de deces.

Inteligența artificială în criminalistică – aplicații

La ora actuală, instrumentele dotate cu AI sunt folosite atât în criminalistica digitală, cât și în cea tradițională (analiza ADN-ului, analiza amprentelor), se arată într-un articol publicat de Universitatea Marymount din Virginia, SUA.

Iată, mai jos, o serie de aplicații ale AI în criminalistică identificate de sursa citată:

1. Automatizarea analizei probelor.

Ca ramură specializată a criminalisticii, criminalistica digitală se concentrează pe extragerea datelor electronice care pot fi utilizate ca probe într-o investigație. Mai exact, specialiștii în criminalistică digitală se ocupă de extragerea, identificarea, stocarea, analizarea și raportarea datelor digitale care pot fi relevante pentru o investigație.

Însă explozia de date digitale din ultimii ani a făcut tot mai dificilă realizarea acestor investigații deoarece analiza manuală efectuată de oameni poate fi anevoioasă și consumatoare de timp. În plus, este predispusă la erori umane.

Inteligența artificială în criminalistică – exemple de aplicații

Aici intervine tehnologia AI, care are capacitatea de a automatiza analiza prin colectarea și interpretarea unor volume mari de date digitale, ca de exemplu e-mailuri, imagini, videoclipuri etc. Deoarece algoritmii AI sunt capabili să identifice modele, tipare și anomalii, astfel de tool-uri sunt un instrument puternic în investigațiile criminalistice digitale.

2. Îmbunătățirea analizei imaginilor și a videoclipurilor.

Înainte de apariția tehnologiei AI, anchetatorii trebuiau să lucreze cu probe de calitate slabă (de pildă, filmări realizate de camerele de supraveghere sau cu telefonul de la distanță mare etc) încercând adesea să interpreteze înregistrări video cu rezoluție redusă. Tehnologia AI poate îmbunătăți claritatea imaginilor și a videoclipurilor, iar instrumentele AI pot fi integrate cu tehnologia de recunoaștere facială și de detectare a obiectelor.

Rolul AI în investigarea criminalității cibernetice

3. Investigații privind criminalitatea cibernetică.

Aplicațiile AI îi pot sprijini pe anchetatori și în timpul investigațiilor privind criminalitatea cibernetică. Deoarece AI este capabilă să analizeze traficul de rețea și să identifice pattern-urile suspecte, anchetatorii pot să monitorizeze și să urmărească infracțiunile cibernetice precum hacking-ul, atacurile malware sau fraudele online.

Foto: byrev / pixabay.com

Inteligența artificială în criminalistică – de la ADN la amprente

4. Analiza ADN-ului.

Testarea ADN-ului a revoluționat domeniul justiției penale în ultimele decenii. Potrivit Institutului Național de Justiție din SUA, tehnologia AI poate accelera semnificativ analiza ADN-ului, datorită capacității sale de a automatiza procesele, de a prezice profiluri ADN și de a ajuta la analiza complexă a rudeniei.

În prezent, mulți criminaliști aplică o abordare hibridă, care implică investigatori umani, precum și procese de învățare automată, cu scopul de a îmbunătăți analiza probelor de ADN.

5. Analiza amprentelor digitale.

Conform sursei citate, instrumentele AI îmbunătățesc precizia și viteza de analiză a amprentelor digitale într-o varietate de moduri, cum ar fi automatizarea potrivirii amprentelor digitale, îmbunătățirea amprentelor latente (amprente digitale care nu sunt imediat vizibile cu ochiul liber și necesită tehnici speciale pentru a le face vizibile și utilizabile pentru identificare) și identificarea caracteristicilor unice. Tehnologia AI poate ajuta la reducerea riscului de eroare umană, accelerând în același timp procesul de investigație.

Inteligența artificială în criminalistică și medicină legală

6. Patologia medico-legală.

Patologia medico-legală este o ramură a medicinei legale care investighează cauzele, mecanismele și circumstanțele deceselor nenaturale (violente, suspecte) sau subite, precum și vătămările corporale, în interesul justiției.

Anchetatorii se concentrează pe colectarea și analizarea probelor medicale din decesele nenaturale, iar medicii patologi criminaliști sunt responsabili de efectuarea autopsiilor într-un mod strategic pentru a identifica cauza decesului sau a estima când a avut loc acesta. Tehnologia AI poate accelera procesul de analiză a rezultatelor autopsiei, îmbunătățind acuratețea rezultatelor.

Foto: byrev / doctor-a / pixabay.com

