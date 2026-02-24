Inteligența artificială în biblioteci. 7 aplicații și beneficii

Inteligența artificială în biblioteci poate îmbunătăți organizarea informațiilor, accesibilitatea acestora, precum și serviciile pentru utilizatori, transformând modul în care informațiile sunt gestionate și consumate.

Aplicații ale AI în biblioteci

1. Organizarea și accesibilitatea informațiilor reprezintă un obiectiv esențial pentru profesioniștii din biblioteci, iar inteligența artificială poate aduce îmbunătățiri substanțiale în acest domeniu, se arată într-un articol dedicat modalităților în care AI influențează bibliotecile publicat în „American Journal Experts”.

Prin utilizarea inteligenței artificiale pentru a organiza sistemele de clasificare, bibliotecarii pot să îmbunătățească precizia și acuratețea căutării cărților, lucrărilor sau documentelor de diverse feluri. De asemenea, integrând AI în bazele de date, tool-urile dotate cu inteligență artificială pot și să analizeze colecțiile digitale sau să identifice teme ori subiecte.

2. Operațiunile ce țin de management-ul bibliotecilor, precum urmărirea împrumuturilor de cărți și atribuirea de penalități pentru întârzieri, pot fi eficientizate prin introducerea instrumentelor dotate cu inteligență artificială.

Unele biblioteci utilizează deja automatizarea robotică a proceselor (RPA) pentru a efectua sarcini administrative de rutină, cum ar fi migrarea datelor, gestionarea rafturilor, procesarea formularelor și marketingul prin e-mail.

3. Calitatea serviciilor pentru utilizatori – de la programări la împrumutul cărților – poate fi sporită prin folosirea unor tool-uri AI. Chatboții bazați pe inteligență artificială sunt disponibili non-stop și pot răspunde la mesaje text 24 de ore din 24, răspunzând la solicitări de informații personalizate.

De asemenea, instrumentele AI pot face recomandări bazate pe căutările și modelele de împrumut anterioare ale utilizatorilor, oferind astfel servicii personalizate și intuitive.

Experiență îmbunătățită pentru utilizatori numără și printre avantajele menționate de autorii lucrării „Advantages and disadvantages of artificial intelligence and machine learning: A literature review”.

Mai precis, prin integrarea NLP (sistemelor de procesare a limbajului natural), instrumentele AI le oferă utilizatorilor interfețe mai intuitive, iar aceștia pot interacționa cu sistemele bibliotecilor folosind un limbaj cotidian (funcții avansate de căutare ce înțeleg interogările utilizatorilor în limbaj natural, îmbunătățind accesibilitatea și ușurința în utilizare).

4. Analiza volumelor mari de date este o altă modalitate prin care inteligența artificială în biblioteci le poate aduce beneficii librarilor. De pildă, instrumentele dotate cu AI pot identifica tipare și pattern-uri în datele respective, oferind răspunsuri la întrebări precum „Când vizitează majoritatea oamenilor biblioteca?” sau „Ce colecții sunt cele mai populare în rândul publicului?”

Bazându-se pe astfel de analize de date, profesioniștii din biblioteci pot apoi să convertească informațiile obținute în strategii de management și planificare pentru proiectarea unor servicii mai bune.

În acest sens, sistemele AI pot ajuta la gestionarea mai eficientă a achizițiilor de noi cărți sau la selectarea și evaluarea furnizorilor de cărți.

5. Servicii personalizate. Datorită capacității de a analiza volume mari de date, inteligența artificială poate analiza comportamentul utilizatorilor, oferind recomandări personalizate. Acest lucru este util în special în mediile educaționale unde inteligența artificială poate adapta conținutul de învățare pentru a se potrivi nevoilor individuale ale elevilor, mai notează autorii.

6. Automatizarea sarcinilor se numără printre cele mai mari beneficii ale inteligenței artificiale în biblioteci. Robotica bazată pe inteligență artificială și sistemele expert (ES) automatizează sarcinile consumatoare de timp, cum ar fi catalogarea, sortarea, clasificarea și serviciile de referință.

De exemplu, inteligența artificială poate distribui automat documente în anumite categorii folosind baze de date precum BIOSIS și Med Index, ceea ce reduce efortul manual al personalului bibliotecii, economisind timp și resurse valoroase, potrivit chatgptlibrarian.com.

De asemenea, sistemele de inteligență artificială pot procesa informații și pot efectua sarcini mult mai rapid și mai precis decât oamenii. Astfel, sistemele robotizate pot scana materiale sau chiar pot ajuta la organizarea rafturilor, sarcini care ar necesita mult timp pentru personalul uman.

7. Economiile de costuri se numără și ele printre avantajele aplicării AI în cadrul bibliotecilor. Prin automatizarea sarcinilor repetitive, bibliotecile pot economisi costurile legate de personal, instruire și manoperă.

