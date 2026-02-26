Inteligența artificială în asistența socială. 8 utilizări și aplicații

Inteligența artificială în asistența socială se referă la aplicarea tehnologiilor AI, ca de exemplu învățarea automată, analiza predictivă și procesarea limbajului natural, pentru a automatiza sarcinile administrative, dar și analiza datelor sociale, cu scopul de a îmbunătăți furnizarea serviciilor de natură socială.

Cum poate fi folosită AI în asistența socială

AI are numeroase utilizări în domeniul furnizării de servicii sociale, ca de exemplu:

1. Asistență administrativă în gestionarea cazurilor. Instrumentele dotate cu AI pot rezuma notițele de caz și întâlnirile, pot transcrie interviurile, pot genera rapoarte și pot completa formulare repetitive, oferindu-le asistenților sociali mai mult timp pentru interacțiunea cu beneficiarii.

De asemenea, asistenții sociali pot folosi chatboți și asistenți virtuali pentru a programa întâlnirile, interviurile sau vizitele la domiciliul beneficiarilor.

Astfel de asistenți virtuali ce sunt disponibili 24/7 pot gestiona programările, modificările apărute în calendar și pot oferi remindere pentru evenimentele importante.

Inteligența artificială în asistența socială – utilizări

2. Interacțiunea cu beneficiarii poate fi și ea îmbunătățită prin utilizarea unor tool-uri AI precum instrumentele de asistență terapeutică. De pildă, platformele de sănătate mintală bazate pe inteligență artificială precum Woebot sau Wysa pot oferi suport emoțional de bază între vizitele asistenților și terapeuților la domiciliu.

La fel de utile sunt și instrumentele de traducere și cele de conversie a vorbirii în text, deoarece acestea îi ajută pe lucrătorii sociali să comunice instantaneu cu beneficiarii, dincolo de barierele lingvistice.

Inteligența artificială în asistența socială – exemple

3. Analiză predictivă și preventivă. Instrumentele dotate cu AI pot funcționa ca sisteme de avertizare timpurie. Mai exact, inteligența artificială poate identifica persoanele sau familiile expuse riscului (cum ar fi abuzul, autovătămarea, neglijarea copiilor, violența domestică sau recidiva acestora înainte ca ele să escaladeze).

Folosind date și informații istorice, modelele predictive AI pot semnala cazurile cu risc ridicat și pot ghida agențiile statului spre direcționarea resurselor în funcție de nevoile comunităților sau ale populației din anumite zone expuse riscului de sărăcie etc. Totodată, datorită analizei predictive, intervențiile pot avea loc mai devreme.

Cum este folosită AI pentru a oferi servicii sociale de calitate

4. Analiza comunității pornind de la monitorizarea tendințelor și a rețelelor sociale este un alt mod în care poate fi folosită inteligența artificială în asistența socială. Deoarece instrumentele de procesare a limbajului natural (NLP) pot analiza volume mari de texte, AI poate detecta semnale de stres comunitare, cum ar fi creșterea ideației suicidare sau a mențiunilor privind abuzul de substanțe.

Foto: geralt / pixabay.com

Inteligența artificială în asistența socială – exemple de aplicații

Pentru îmbunătăți serviciile oferite, asistenții sociali pot folosi chatboți cu inteligență artificială sau platforme pentru managementul cazurilor. Iată, în continuare, o listă de aplicații AI ce pot fi utilizate cu succes în asistența socială:

1. Casebook este o platformă de gestionare și analiză a cazurilor bazată pe inteligență artificială, concepută pentru a eficientiza fluxurile de lucru, a îmbunătăți acuratețea documentației și rezultatele profesioniștilor din domeniul serviciilor sociale, juridice și medicale. Utilizează inteligența artificială pentru a automatiza, analiza și organiza date complexe.

De exemplu, Casebook îi ajută pe asistenții sociali să gestioneze un număr ridicat de cazuri. Platforma utilizează inteligența artificială pentru a analiza volume mari de date, cum ar fi discuțiile experților sau interviurile, realizând rezumate structurate. În plus, Casebook automatizează sarcinile de rutină, cum ar fi generarea de documente sau note de caz pe baza unor șabloane stabilite.

Casebook are și funcții de analiză preventivă, în sensul că poate ajuta la identificarea tiparelor sau a riscurilor din diverse dosare și cazuri.

Inteligența artificială în asistența socială – aplicații

2. CaseWorthy este un software AI similar, care ajută la gestionarea cazurilor. A fost conceput pentru organizații non-profit și agenții guvernamentale cu scopul ca acestea să realizeze o mai bună gestionare a datelor beneficiarilor.

Utilizând inteligența artificială pentru a analiza datele istorice, CaseWorthy face analize predictive și identifică nevoile viitoare. Astfel, platforma analizează tendințele actuale pentru a identifica riscurile viitoare ale beneficiarilor.

Inteligența artificială în asistența socială – aplicații de sănătate mintală

3. Woebot este un agent conversațional (chatbot) bazat pe inteligență artificială, conceput pentru a oferi asistență pentru sănătatea mintală folosind principiile terapiei cognitiv-comportamentale. Dezvoltat de psihologi clinicieni și experți în inteligență artificială de la Universitatea Stanford, acesta funcționează ca un „agent terapeutic digital” care îi ajută pe utilizatori să gestioneze stresul zilnic și anxietatea.

Woebot nu este destinat să înlocuiască terapeuții umani sau asistența față în față, însă poate fi utilizat ca adjuvant al terapiei tradiționale, ca de exemplu între vizitele la domiciliu realizate de asistenții sociali.

4. Wysa este un alt chatbot AI dotat cu inteligență emoțională, conceput pentru a oferi asistență și suport la cerere. Precum Woebot, și Wysa îi ajută pe utilizatori să gestioneze stresul, anxietatea sau somnul folosind tehnici cognitiv-comportamentale (TCC), de meditație și exerciții de respirație.

Foto: geralt / geralt / pixabay.com

