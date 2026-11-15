Inteligența artificială avansează mai repede decât infrastructura de date financiar-fiscale – Geopolitica influențează schimbările

Insuficiența datelor pregătite și disponibile pentru utilizarea inteligenței artificiale reprezintă principalul obstacol în dezvoltarea inițiativelor în domeniul financiar-fiscal pentru 64% dintre liderii intervievați în cadrul studiului global EY Tax and Finance Operations Survey 2026.

Față în față cu acest procent ridicat, 83% dintre organizații prioritizează construirea unei forțe de muncă augmentate de AI. Chiar dacă utilizarea AI urcă rapid pe agenda specialiștilor din funcții financiar-fiscale, infrastructura de date rămâne în urmă.

Decalajul dintre cele două cifre, care pun față în față lipsa de pregătire din punct de vedere al datelor și pregătirea personalului pentru utilizarea AI, arată că următoarea etapă a transformării va depinde nu doar de tehnologie, ci și de capacitatea companiilor de a-și pregăti datele, procesele și oamenii pentru utilizarea acesteia.

Funcțiile financiar-fiscale trec de la experimentare cu AI la așteptări concrete pentru rezultate cuantificabile

„Augmentarea pe baza tehnologiei și integrarea AI în activitățile de business vor fi cu siguranță un sine qua non pentru perioada următoare. Funcția financiar-fiscală este integrată în business și se va adapta în linie cu aceleași tendințe. Fără excepții din punct de vedere al localizării geografice, ci doar cu potențiale decalaje în ceea ce privește succesul – este însă de așteptat ca țările europene să urmeze această tendință în perioada următoare. Cu siguranță și România va urma același parcurs”, a explicat Andra Cașu, Partener EY România și Liderul Departamentului de Asistență Fiscală Internațională și în Tranzacții.

În același timp, presiunile geopolitice și digitalizarea tot mai accentuată a administrării fiscale, care se desfășoară din ce în ce mai mult în timp real, sporesc miza acestor transformări.

Majoritatea organizațiilor își adaptează operațiunile, dar aproape două treimi (64%) nu sunt pe deplin pregătite să răspundă cerințelor fiscale în timp real.

În pofida obiectivelor ambițioase de extindere a utilizării inteligenței artificiale în domeniul financiar, studiul realizat în rândul a 1.600 de directori financiari (CFO) și lideri de funcții financiar-fiscale din 30 de jurisdicții arată că fundamentele deficitare în materie de date și modelele operaționale învechite reprezintă principalele obstacole în calea adoptării pe scară largă a soluțiilor bazate pe inteligența artificială.

Doar 16% dintre participanții la studiu consideră că funcția lor fiscală este extrem de eficientă în accesarea, organizarea, utilizarea și reutilizarea datelor. Dintre cei care au afirmat că funcția lor nu gestionează eficient datele, 61% indică existența unor sisteme de date izolate, iar 52% semnalează calitatea slabă a datelor drept principalele obstacole.

Pe de altă parte, 43% dintre respondenți consideră că incapacitatea de a pune în aplicare o strategie sustenabilă în materie de date, inteligență artificială și tehnologie reprezintă cea mai mare provocare în îndeplinirea misiunii funcției lor, aceasta fiind, de departe, cea mai importantă dificultate identificată în cadrul studiului.

„Liderii din domeniul fiscal trebuie să acționeze în mod deliberat în ceea ce privește modul în care funcția lor generează valoare pentru întreaga organizație și au oportunitatea de a transforma datele certe, cunoștințele, inteligența artificială și discernământul uman în rezultate economice mai bune și cu evoluție pozitivă pentru viitor. Esențial este ca prioritățile tehnologice ale funcției financiar-fiscale să fie armonizate cu strategia generală a organizației.”

Organizațiile se pregătesc pentru o forță de muncă susținută de inteligența artificială

În condițiile în care funcțiile financiar-fiscale urmăresc să treacă de la experimentarea cu inteligența artificială la implementarea efectivă a acesteia, liderii reevaluează modul în care coroborează tehnologia, resursele umane și capacitățile externe.

Astfel, 77% dintre respondenți consideră că agenții de inteligență artificială vor aduce beneficii funcției fiscale, un procent de peste trei ori mai mare (21%) față de acum un an. Cu toate acestea, 71% dintre organizații se află încă într-un stadiu incipient sau exploratoriu de adoptare a soluțiilor bazate pe AI.

Companiile își pregătesc resursele umane pentru un viitor bazat pe inteligența artificială, după cum arată o altă concluzie importantă a studiului, cel puțin dacă avem în vedere faptul că mai bine de patru din cinci respondenți (83%) au declarat că dezvoltarea unei forțe de muncă augmentate de inteligența artificială este importantă, în timp ce 81% au subliniat necesitatea recrutării unor specialiști cu competențe în domeniul inteligenței artificiale.

Liderii sunt însă la fel de categorici în privința faptului că inteligența artificială va potența, nu va înlocui, competențele umane. Prin urmare, 60% dintre cei intervievați plasează gândirea strategică și rezolvarea problemelor printre cele mai importante cinci competențe pentru viitorii profesioniști din domeniul fiscal.

Acest rezultatpoate fi interpretat ca o confirmare a faptului că prezența umană va rămâne o necesitate (respectiv discernământul uman, capacitatea de supraveghere și analiză a procesului decizional), în paralel cu automatizarea tot mai extinsă a proceselor.

Presiunile geopolitice continuă să influențeze schimbările organizaționale

Evoluțiile geopolitice continuă să remodeleze prioritățile în domeniul financiar-fiscal, astfel că peste trei sferturi (79%) dintre organizații declară că sunt în curs de adaptare a operațiunilor, ca răspuns la acestea.

Rezultatele studiului indică o nevoie tot mai mare de corelare a strategiei fiscale cu deciziile mai ample din domeniul financiar și economic, în contextul în care liderii trebuie să gestioneze schimbări continue. De asemenea, acestea caută să-și completeze capacitatea operațională și competențele apelând la resurse externe.

Datele studiului relevă faptul că dintre companiile care utilizează deja modelul de externalizare parțială a unor activități, 86% au declarat că pot să se concentreze mai bine asupra activităților cu valoare adăugată mai mare, 78% au raportat o îmbunătățire a gestionării riscurilor fiscale, iar 77% au afirmat că au înregistrat rezultate mai bune în gestionarea modificărilor legislative și de reglementare.

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