Inteligența artificială accelerează criminalitatea cibernetică – Chatbot-urile permit „începătorilor” să comită fraude online la scară largă

Uneltele de inteligență artificială fac criminalitatea cibernetică mai rapidă și mai ușoară, a declarat șeful unității Interpol de combatere a criminalității informatice pentru Politico.

Neal Jetton avertizează că o gamă largă de instrumente și tehnologii bazate pe inteligență artificială face acum mult mai ușor pentru persoanele fără expertiză tehnică să comită infracțiuni cibernetice, care costă economia globală miliarde de dolari anual.

Uniunea Europeană estimează costul anual global al criminalității cibernetice la 5,5 trilioane de euro.

Printre aceste instrumente se numără infrastructuri tehnice concepute special pentru criminalitatea cibernetică, precum așa-numitele kituri „phishing-as-a-service” — instrumente gata făcute care permit potențialilor escroci să creeze și să desfășoare campanii de phishing cu puține sau chiar fără cunoștințe tehnice — dar și tehnologii comerciale disponibile pe scară largă, precum chatbot-urile bazate pe inteligență artificială.

„Ceea ce face situația atât de dificilă este faptul că aceste instrumente permit practic începătorilor… să poată merge și să comită fraude la scară largă”, a spus Jetton.

Reducerea barierelor de intrare înseamnă că grupările de crimă organizată sunt tot mai implicate în fraude și criminalitate cibernetică, deoarece pot externaliza partea tehnică, inclusiv prin utilizarea instrumentelor AI, a explicat Jetton. Interpol a declarat în martie că fraudele facilitate de AI sunt de patru ori și jumătate mai profitabile decât metodele tradiționale și că unele grupări teroriste din Africa folosesc escrocherii online pentru a-și finanța activitățile.

Interpol face parte dintr-un nou efort global, condus de Regatul Unit și la care participă Franța, Germania și Italia, pentru a combate escrocheriile online desfășurate adesea în complexe mari operate de victime ale traficului de persoane.

Chatbot-urile AI permit persoanelor care lucrează în aceste centre de fraudă să creeze e-mailuri credibile și personalizate sau să genereze deepfake-uri pentru a comite fraude de miliarde, a spus Jetton.

Europa încearcă să găsească modalități de reglementare a noilor modele AI foarte avansate

Comentariile sale survin în contextul în care Europa încearcă să găsească modalități de reglementare a noilor modele AI foarte avansate, precum Anthropic’s Mythos și OpenAI GPT‑5.5‑Cyber. Companiile din spatele acestor instrumente afirmă că ele pot depăși majoritatea hackerilor umani, ceea ce a dus la eforturi intense ale guvernelor pentru a obține acces la ele și la întrebări privind modul în care ar trebui reglementate.

Jetton a spus că, la o întâlnire recentă a unor „CISO de rang foarte înalt” (directori de securitate informatică), aceste instrumente erau „subiectul principal despre care vorbea toată lumea și pe care toți se concentrau”.

Deși instrumente precum Mythos sunt așteptate să accelereze rapid modul în care hackerii găsesc și exploatează vulnerabilități software, ele nu creează noi tipuri de infracțiuni, a spus Jetton. „Ceea ce am observat este că AI a permis proliferarea și extinderea unor infracțiuni care existau deja”, precum escrocheriile și phishingul.

Interpol are 196 de țări membre, inclusiv Rusia, China și Iran, considerate printre cei mai mari potențiali adversari statali ai Europei. Mandatul unității sale de combatere a criminalității cibernetice nu include combaterea activităților susținute de guverne, ci se concentrează pe sprijinirea forțelor de poliție naționale în efectuarea de arestări și dezvoltarea propriilor capacități.

Jetton a declarat că poliția a efectuat aproximativ 200 de arestări în urma unei operațiuni finanțate de Uniunea Europeană în Orientul Mijlociu, vizând escrocheriile cibernetice, care s-a încheiat la începutul acestui an.

